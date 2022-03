TODO SE DESVANECE

Escribía hace un par de semanas que, cuando Semana Santa y Romería tienen su celebración una a continuación de la otra, esto es un Tutifruti de noticias, al que esta semana se le han sumado también los actos en torno al Patrón San Eufrasio, con la presentación del libro «Eufrasianos S. XXI. 425 Aniversario de la Reliquia de San Eufrasio a Andújar», subvencionado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, dentro del programa Otoño Cofrade; y la presentación del cartel, anunciador de las fiestas del 15 de mayo, que quedara pendiente cuando estalló la pandemia, así como la entrega de premios de sus respectivos concursos para escolares en pintura y redacción, que han alcanzado la 22 edición.

Y como viene siendo tradicional en estas fechas, la Asamblea Ordinaria de cofrades de la Matriz de la Virgen de la cabeza, que transcurrió con absoluta normalidad y en la que se dieron a conocer, además de la absoluta normalidad en el desarrollo de la Romería, una decisión de la misma, la propuesta de la junta de gobierno, de la que me hago eco por estas ya en la calle y ser dominio público, de que la imagen de la ermita procesionará en su día, tras la novena, de nuevo portada por costaleros; la decisiones de la Asamblea son soberanas.

Pero todo ello, tanto festejo, incluso presentación de carteles de peñas romeras, como «Rincón del Arte», se desvanecen ante anuncios de gran calado económico y trascendentales para el desarrollo y la prosperidad de Andújar, como el que una empresa, 'la de Luis Piña, con domicilio fiscal en la ciudad, que siempre ha apostado por ella desde el pasado siglo y uno de los activos más importantes de nuestra economía local, en la que el número de empleados, entre su centro logístico y sus establecimientos, dentro y fuera incluso de nuestra comunidad autónoma, supere el millar, se haya tenido que desplazar a la vecina ciudad de Marmolejo, para poder ampliar sus instalaciones.

Que el tema haya salido a la luz, después de que desde 2015 andara el empresario litigando por terrenos en nuestra localidad, por parte del portavoz de la oposición, del PP, no es para hablar de demagogia, es para sentarse y recapacitar en que estamos pensando , desde el gobierno municipal, cuando le ofertamos terreno en el polígono Ave María, Acaso no había en la recta que llaman del Sorillo los 30.000m2 necesarios, con las modificaciones oportunas para darle continuidad a la logística existente y hemos pensado lo que ello acarrea de este centro logístico que conllevará una importante generación de empleo de forma directa, pero también indirecta, . Gracias a la puesta en marcha de este proyecto se producirán «importantes sinergias entre empresas del sector y empresas auxiliares que propiciarán muchas más oportunidades a la localidad, Enhorabuena al regidor de la vecina población que se apunta un haber con su decisión, a la vez que un debe el iliturgitano. Que se ha intentado que se quede en Andújar, dice el alcalde, faltaría más, pero no ha debido ser con la fórmula adecuada, como no ha debido serlo a la hora de adjudicar diversos contratos con errores en los procesos de licitación, con empresa que vienen o han venido prestando sus servicios a la ciudad de Andújar, algunas desde hace la friolera de 75 años y que han llevado a que la oposición y el gobierno municipal se enzarzan en una agria polémica por las contrataciones.

El portavoz del PP Francisco

Carmona ve un celo por parte del actual equipo de gobierno, a la hora de externalizar y privatizar los servicios. La opinión de este y la de la calles es la de que el actual equipo de gobierno da la espalda a las empresas de Andújar a la hora de las contrataciones, en beneficio de las de fuera, con casos contantes y sonantes, además de seguir haciendo caso omiso a las reivindicaciones de las instaladas en polígonos, como el de la Estación.

Que el alcalde Pedro Luis Rodríguez ponga por delante la Ley de Contratos, que por supuesto está para cumplirla, para ello están los pliegos de condiciones.