El desarrollo del EDUSI provoca una fuerte y gran controversia política en la ciudad

Los fondos EDUSI acapararon una buena parte del debate en el último pleno de presupuestos del Ayuntamiento. El equipo de gobierno ha depositado sus esperanzas en culminar para este recién estrenado año 2022 los proyectos más relevantes de este programa financiado, principalmente, por la Unión Europea.

Pero la oposición ha alertado que estos fondos peligran. El Partido Popular avisa que los proyectos enmarcados en esta estrategia «van muy lentos». Su portavoz en el Ayuntamiento, Francisco Carmona, subraya que los proyectos no se justifican. Precisa que hasta la fecha se han ejecutado 1, 5 de los seis millones de la cuantía total de los fondos. Teme que no se ejecuten los proyectos, por lo que alerta de la devolución del dinero. Lamenta que no se vaya a crear empleo en la ciudad con el EDUSI.

Carmona apunta que ya existe un precedente de las mismas características en la ciudad. Recuerda que al final de la década de 1990, «cuando el polígono Ave María se hizo mal y los dos millones que procedieron de los fondos FEADER, los tuvo que devolver luego cuando gobernó el PP en el Ayuntamiento».

Francisco Carmona afirma que el dinero del EDUSI se está gastando de una forma arbitraria, «porque no cumplen todos los requisitos ni son proyectos fiables, porque en la Plaza de Abastos han gastado un dinero donde no han hecho lo que en un principio no iban a decir y no sabemos los resultados del programa de formación laboral que se está realizando en el Polígono Puerta de Madrid», argumenta Carmona.

Versión del gobierno

La portavoz del PSOE, Josefa Jurado, afirma que el Gobierno Municipal ha facilitado de una forma pormenorizada toda la información sobre el desarrollo de estos proyectos que se hallan bajo el amparo de esta estrategia europea. Reta a la oposición a que ofrezca datos para sustentar sobre su visión negativa y tenebrosa de la ejecución del EDUSI y asevera que en algunos proyectos como los de formación, están por encima de las previsiones y objetivos que les pide la Unión Europea. «Hablar y criticar es fácil y gratuito, pero nosotros les hemos ido facilitando toda la información en las comisiones, que la deben disponer», expone Jurado en su argumentario.

Uno de los proyectos que acaba de iniciarse con los fondos EDUSI ha sido la reforma del Palacio del Ecijano, que se convertirá en el próximo Museo de la Romería de la Virgen de la Cabeza y que se ha cofinanciado con una partida extraordinaria aportada por el Ayuntamiento.

También se está poniendo en marcha el proyecto de la 'smart city' o 'ciudad inteligente', que informará mediante paneles informativos de las plazas de aparcamientos libres en la ciudad. En breve se quiere insoronizar el pabellón ferial. Ya se han desarrollado la reforma de la Plaza de Abastos, la realización de programas formativos en el Polígono Puerta de Madrid, la creación de varios parques y cinturones verdes en el municipio y la implantación de la administración electrónica en los trámites diarios que realiza la ciudadanía en el Ayuntamiento.