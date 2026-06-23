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El deporte se pone al servicio de la tolerancia y la igualdad

La I Olimpiada Diversa 'Raíces con Orgullo' promovió entre los participantes el rechazo a la discriminación y el fomento de la diversidad

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Las personas participantes posan en una foto de familia..

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

CORRESPONSAL

La I Olimpiada Diversa 'Raíces con Orgullo' se celebró el pasado domingo convirtiendo el deporte en una herramienta de encuentro, convivencia e inclusión dentro de ... la programación organizada con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. El objetivo fue el de promover una sociedad más inclusiva.

La actividad, promovida por la Concejalía de Bienestar, Familias e Inclusión Social del Ayuntamiento de Andújar en colaboración con el Club Deportivo Raíces, congregó a los 60 participantes en una jornada diseñada para fomentar valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia y la no discriminación a través de la práctica deportiva y la convivencia. El concejal de Bienestar, Familias e Inclusión Social, Manuel Mezquita, señaló que esta primera Olimpiada Diversa ha nacido con el objetivo de promover valores fundamentales como la igualdad de oportunidades, el respeto y la inclusión social mediante una actividad abierta a toda la ciudadanía. Asimismo, destacó la importancia de generar espacios de participación que permitan visibilizar la diversidad LGTBIQ+ desde una perspectiva positiva y cercana, al tiempo que ha agradecido la implicación del Club Deportivo Raíces y de todas las personas que han contribuido al desarrollo de esta iniciativa.

Varias disciplinas

Durante la mañana, los participantes, organizados en equipos, compitieron en distintas pruebas deportivas adaptadas a todos los niveles, entre las que destacaron el lanzamiento de balón medicinal, carrera de vallas, salto de longitud, carrera de 800 metros y relevos.

La jornada combinó la práctica deportiva con momentos de convivencia y participación colectiva, favoreciendo la interacción entre los asistentes y reforzando el objetivo de acercar a la ciudadanía valores asociados al respeto a la diversidad y a la igualdad.

El Club Deportivo Raíces valor positivamente el desarrollo de esta primera edición y agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Andújar, así como la implicación de participantes, voluntarios y colaboradores en una actividad que ha logrado combinar deporte, inclusión y convivencia en una misma jornada.

La entrega de trofeos puso el broche final a una mañana marcada por la participación, el compañerismo y la celebración de la diversidad, consolidando esta primera Olimpiada Diversa 'Raíces con Orgullo' como una iniciativa de referencia dentro de la programación del Orgullo en Andújar.

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