El deporte se pone al servicio de la tolerancia

El concejal de Bienestar, Familias e Inclusión Social, Manuel Mezquita, y representantes del Club Deportivo Raíces, presentaron la primera edición de la Olimpiada Diversa 'Raíces ... con Orgullo' una actividad incluida en la programación organizada con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+.

Durante la presentación, Mezquita puso de manifiesto la importancia de impulsar iniciativas que fomenten la convivencia y la participación ciudadana a través de valores fundamentales como la igualdad, la tolerancia, el respeto y la no discriminación. En este sentido, agradeció la colaboración del Club Deportivo Raíces y puso en valor el trabajo que desarrolla la entidad en favor de una sociedad más inclusiva.

La actividad tendrá lugar el próximo 21 de junio, en horario de 9:00 a 12:00 horas, y está dirigida a personas mayores de 14 años. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse mediante el código QR habilitado para la actividad o a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Andújar y del Club Deportivo Raíces. Por su parte, Esperanza Rodríguez, integrante del Club Deportivo Raíces, explicó que esta primera Olimpiada Diversa nace con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía, favorecer la igualdad de oportunidades y promover la plena inclusión de las personas LGTBIQ+. Asimismo, señaló que la participación está abierta

a asociaciones, clubes deportivos, colectivos sociales y a cualquier persona que desee sumarse a esta jornada de convivencia, inclusión social y tolerancia.

Plazas

La organización ha previsto alrededor de un centenar de plazas, que se distribuirán en equipos de cuatro participantes. Desde el club se ha recomendado formalizar la inscripción lo antes posible, ya que las plazas son limitadas y quienes se registren

durante los primeros días podrán seleccionar la talla de la camiseta conmemorativa de la actividad. Desde el Club Deportivo Raíces, Tiago Da Paz, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento de Andújar y han subrayado el carácter accesible de las pruebas deportivas programadas, diseñadas para facilitar la participación de personas con diferentes niveles de condición física.

Entre las actividades previstas se encuentran pruebas de lanzamiento de balón medicinal, carrera de 50 metros con vallas de baja altura, salto de longitud con los pies juntos, carrera de 800 metros y relevos por equipos. Además, aquellas personas que no dispongan de equipo podrán inscribirse igualmente, ya que la organización facilitará su integración en grupos de participantes.

La jornada incluirá también distintos reconocimientos para premiar la participación y el esfuerzo de los asistentes. Se entregarán trofeos a los equipos que consigan las mejores marcas en el conjunto de las pruebas, así como a los deportistas que

obtengan los mejores resultados a nivel individual. Además, los equipos que deseen participar disfrazados podrán hacerlo, estableciéndose igualmente un premio al mejor disfraz de la Olimpiada.

Como novedad, el Club Deportivo Raíces ofrecerá sesiones preparatorias gratuitas todos los jueves, a partir de las 20:00 horas, en sus instalaciones deportivas. Los entrenamientos estarán dirigidos por Eduardo Cuenca, presidente y entrenador del club, y servirán para preparar a quienes deseen participar en esta primera Olimpiada Diversa 'Raíces con Orgullo', que será una fiesta del deporte y la tolerancia.