El delegado local de Asaja pide ya medidas urgentes ante la sequía

El delegado local de Asaja (Asociación de Jóvenes Agricultores de Jaén), Miguel Girón, ha indicado ya en la recta final de la campaña de la aceituna, que el rendimiento va a ser muy bajo y duda que se llegue a la cifras aforadas en un principio por las administraciones.

Girón señala que la lluvia va a ser fundamental para el desarrollo de los próximos cultivos en la zona, «si seguimos en sequía, con tres campañas seguidas de muy malas cosechas estaríamos hablando ya de un desastre, porque los pantanos están ya pírricos».

El responsable de Asaja en la zona habla de una situación que tilda de «calamitosa» para el mundo del campo. Augura que el precio del aceite seguirá subiendo y muestra su sorpresa porque las administraciones no estén tomando cartas en el asunto en Andalucía, «como ha hecho Cataluña que ha declarado la sequía, porque luego vendrán las medidas vendrán tarde y mal». Girón ha constatado como en los dos últimos años apenas se ha cogido aceituna en varias fincas. «Si no llueve en primavera, la situación se puede agravar bastante». Girón se refiere a la delicada situación que atraviesa la ganadería, porque los pastos no han podido desarrollarse en su totalidad. Este dirigente agrario, ganadero y agricultor señala que una de las consecuencias más directas que está padeciendo la sociedad es la subida de los precios de los alimentos por la falta de agua. «Si seguimos así, comer productos frescos y de temporada, se va a convertir en un lujo, porque al no haber agua no estamos produciendo nada», alerta.

Recolección

Girón detalla que la campaña de la recolección de la aceituna se halla ya a un 80%, por lo que a finales del mes de enero puede estar ya lista. El responsable local de Asaja explica por qué este año el rendimiento del olivo va a ser más bajo que en otras ocasiones. «El aceite lo hace el olivo en el mes de octubre y el calor que se produjo en esa época no ha propiciado la lipogénesis (proceso de reconversión de las células de las aceitunas en aceite) por eso los rendimientos han sido muy bajos desde principios de campaña», detalla.

Su colectivo agrario también muestra su preocupación por el hecho de que no se pueda cultivar algodón (con fuerte implantación en la zona), maíz, hortalizas, girasol. «Si no corre agua por los canales esto va a ser un desastre», vaticina. Unos 2.300 agricultores conforman la Comunidad de Regantes del Rumblar, que posee una extensión de 5.000 hectáreas. El olivar, al algodón, el maíz y los frutales son los cultivos preponderantes.

Situación de los pantanos

A principio de este semana, los pantanos de la provincia de Jaén se hallaban al 20, 44% de su capacidad. El del Rumblar, que es el que abastece de agua para el consumo humano y para el riego a Andújar y los pueblos del entorno, apenas alcanza el 16%. El Jándula, el otro de la zona llega al 19, 69%, «o sea, que la situación es ya no solo crítica para el riego, sino para el consuno humano, por lo que no entendemos que las autoridades pertinentes estén tomando ya cartas en el asunto, porque en este verano se pueden producir cortes de agua en municipios de nuestra zona», teme Miguel Girón.

Asaja considera que es imprescindible la modernización de la Comunidad de Regantes del Rumblar por el ahorro cuantioso de agua que supondría. Indica que con el actual sistema de riego que califica de obsoleto, se gasta 100 veces más agua que la necesaria y calcula que hubiera representado haber sembrado todo el algodón este año.