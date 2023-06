El delegado del Gobierno de la Junta alientará al impulso de Andújar

El alcalde, Paco Carmona Limón, mantuvo ayer jueves una reunión con el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella, para exponerle los proyectos que quiere acometer con la administración regional en la ciudad.

Carmona mostró además su gratitud, porque dijo que el Consistorio acogió a un amigo, porque recordó que estuvo trabajando con Estrella 12 años en la etapa de alcalde de este último, ocho en el gobierno y casi cuatro años en la oposición.

Este encuentro sirvió para poner sobre la mesa una agenda de proyectos, «muy importante, muy ambiciosa, que estaba algo paralizada y que supondrán un gran desarrollo para nuestra ciudad y que vuelva a estar en el mapa de Jaén y en el mapa de Andalucía», subrayó Carmona.

En el encuentro se abordaron temas que ya había ido avanzando durante la campaña electoral, y que los considera «prioridades fundamentales» como los polígonos industriales, el Parque Natural, el arreglo de la carretera de la Virgen o de la muralla, así como las actuaciones que se pueden acometer en el nuevo yacimiento arqueológico de Los Villares, sin olvidar la ampliación de centros educativos, como la del ÍES y nuevas oportunidades educativas como la ampliación del Conservatorio de Música.

La visita del delegado de la Junta a Andújar es la primera que realiza a un Ayuntamiento después de que se constituyesen el pasado sábado. En opinión del alcalde, al igual que la visita del lunes del consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, los señala como gestos, de voluntad para que todos estos temas avancen, «y que nos tienen algo bloqueados», admitió el regidor, quien abandera el tema de la complicidad institucional y el trabajo para procurar el progreso del municipio.

Impulso

Jesús Estrella mostró su gratitud por ser bien recibido en Andújar, «por un alcalde y un buen amigo como es Paco Carmona». El delegado del Gobierno en la Junta, iliturgitano de nacimiento, expresó su más segura convicción de que ahora se van a impulsar proyectos que en estos cuatro años afectaban a Andújar, «y que quizás no tuvieron la suficiente diligencia en su impulso y en su ejecución», expuso en su intervención.

Estrella prosiguió que hay proyectos muy importantes en Andújar que necesitan un impulso en política de vivienda, ya que en los últimos cuatro años, la Junta ha intentado solventar situaciones que afectan a muchas familias de Andújar, «pero no fue posible, así como en cultura, donde también hay temas que requieren de un plus de complicidad y de implicación del Ayuntamiento que hasta la fecha no se ha tenido o no se ha tenido con la importancia que la Junta quiere para que sean proyectos que vean la luz lo antes posible», significó.

Esta visita, tal y como ha explicado el delegado del Gobierno, respondió a una ronda de reuniones que va a ir manteniendo con alcaldes y alcaldesas de diferentes localidades jiennenses. «Cada alcalde y alcaldesa que se ha incorporado a una administración local tiene sus prioridades y una hoja de ruta que queremos conocer para trabajar en la consecución de proyectos que tienen en su agenda, señaló Estrella. El delegado destacó, respecto a Andújar, la actuación que se viene acometiendo en la muralla de Luis Vives, así como la planificación de estudios sobre el nuevo yacimiento arqueológico de Los Villares, la puesta en valor del Altozano Deán Pérez de Vargas, la adecuación de la finca de Zumacares para fines turísticos y el desarrollo de los polígonos industriales.

Jesús Estrella incidió en la necesidad de sumar sinergias, complicidad y colaboración para que estas iniciativas fructifiquen en realidades con la suma de esfuerzos de las administraciones.