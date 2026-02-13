El Defensor del Pueblo tramita la queja de Andalucía Por Sí por el procedimiento de la planta de biogás

Andalucía Por Sí -Andalucistas Andújar informa de que el Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la queja presentada por su grupo municipal por ... la «falta de transparencia», en la tramitación administrativa del proyecto de planta de biogás en la ciudad.

Así lo recoge la comunicación oficial remitida a la formación en la que el Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado actuaciones y ha requerido formalmente al gobierno municipal un informe detallado sobre el cumplimiento del trámite de participación ciudadana y exposición pública del expediente. «La admisión a trámite no supone aún una resolución definitiva, pero sí confirma que la queja reúne los requisitos formales y que los hechos denunciados presentan entidad suficiente para ser investigados por la institución garante de los derechos de la ciudadanía», confirma Andalucía Por Sí. El Defensor del Pueblo solicita conocer la valoración del Ayuntamiento respecto a las presuntas irregularidades denunciadas y, «en particular, sobre el posible incumplimiento del trámite de participación ciudadana exigido por la propia Delegación Territorial de la Junta de Andalucía».

La portavoz de Andalucía Por Sí -Andalucistas Andújar, Encarna Camacho, indica que esta admisión supone un respaldo institucional a una preocupación legítima. Además, ha recordado que desde el primer momento el grupo andalucista denunció la ausencia de información pública completa, la falta de convocatoria de los órganos de participación, «y la negativa reiterada a facilitar el acceso al expediente», concluye.