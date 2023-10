Decíamos ayer

La célebre frase sanjuanista bien pudiera aplicárseme en este caso. El pasado jueves, volví al salón de plenos del Ayuntamiento a presenciar en vivo y en directo la sesión plenaria de la Corporación Municipal, correspondiente al mes de septiembre, cosa que no hacía desde la pandemia, por razones obvias. Lógicamente, sabía que la estampa que me iba a encontrar nada tenía que ver con aquella que dejé. Deje un gobierno municipal de coalición PSOE.IU-Podemos y ahora tenía uno mayoritario del PP y con una fuerza política nueva en los asientos, como es Vox. Precisamente los asientos de los ediles y su distribución fue lo primero en llamar mi atención. El que el PP superase en número de concejales al de asientos de la bancada que ha venido ocupando, o sea, la derecha mirada desde la presidencia, ha hecho que en esta, y a la derecha del alcalde, Paco Carmona, nunca mejor dicho que a la derecha pues es dicha mano, se sienta el del «dinero» Manuel Fernández; mientras los dos funcionarios de carrera, Secretario e Interventora, tienen su sitio propio. Los asientos de la oposición, que no por estar a la izquierda, lo sean todos, tienen una distribución curiosa. Mientras lógicamente, sobra uno, los socialistas se sientan en doble fila, que debe ser para hacer más fácil la comunicación de «ahora habla tu», mientras IU-Podemos ocupa la esquina superior y Vox y la Andalucista lo hacen juntas en los asientos de abajo. Pero también la imagen de los concejales componentes ha cambiado.

Miras a las filas del PP y te encuentras jóvenes de vaqueros, preparados en sus materias y las dos viejas guardias, porque aquí el concejal Caler se ha sumado al vestuario joven, no porque no lo sea, de sus compañeros, pero con la experiencia de los de antes. En el PSOE, el ex alcalde Pedro Luis ha cambiado su tradicional traje, por la camisa por fuera y comparte portavocia con sus compañeros, especialmente con Alma Cámara. Una concejal a la que no le va el papel de una «Jose Jurado o «Josefa Lucas» aun alzando la voz en la defensa de la moción presentada por su formación política. El concejal Manuel Vázquez no termina de despegarse de su reminiscencia de presidente de la Cofradía Matriz y una de sus preguntas lo fue sobre el uso al Santuario, un vehículo, que según el alcalde, que por cierto respondió a todas y cada una de las preguntas, tiene hasta último de año para ponerse en funcionamiento. Fuera de oficialidad, se nos dice, que el citado vehículo aparcado en el parque de bomberos, ha sido un gasto inútil, cuya puesta en funcionamiento ninguna empresa quiere asumir, no sólo por deficitario, sino porque el susodicho no reúne las condiciones de un vehículo para transitar por dicha carretera; expertos, tiene la circulación. Los que no han cambiado son los vecinos de la carretera de Valtodano que llevan reclamando su arreglo que depende del Gobierno Central.

Los puntos de gestión tratados, casi todos contaron con la unanimidad del personal, a pesar de que se trataba de gastar lo que el grupo socialista dice haber dejado ahorrado y el actual gobierno por dejar cosas sin pagar o sin arreglar; por lo tanto aquí paz y gloria para los ciudadanos. Curiosamente, uno de los puntos de mayor debate entre los que gobernaron y los que ahora lo hacen, fue la compra de un terreno en La Parrilla para uso y disfrute de sus vecinos, y entre sí que no de los otros y el periodo de tiempo entre formalizar el contrato de comprar y consignar el dinero de los actuales, ha sido como el cuento de la lechera, el terreno se ha vendido y ahora habrá que buscar otro. Lo que no habrá que buscar otras, porque no las hay, son las posturas ante mociones de trascendencia de ámbito de la Comunidad Autónoma o Nacional. El PSOE se negó a entrar a debatir la moción del PP sobre la igualdad de todos los españoles. Dio la sensación de tener consigna, a nivel partido, de no decir esta boca es mía, hasta tanto su jefe de filas, el señor Sánchez, consiga como sea y con quien sea la investidura de presidente; una rara abstención. La de la andalucista sobre los mismos derechos de los andaluces, todos si menos Vox, que fiel a sus principios sigue sin aceptar el título VIII de la Constitución sobre las Autonomías, aunque le contestara al portavoz socialistas «pero es que este es el juego que hay y si queremos llegar a ganar el gobierno de España, tenemos que jugar».

Y mientras la semana se llenaba de actividades relacionadas con la agricultura, Feria Multisectorial, Oleomiel y hasta un encuentro a nivel andaluz de COAG, con lo que viene a demostrar que el actual gobierno municipal apuesta, con mayor intensidad, por un sector no demasiado creíble por el anterior y que ha hecho llegar a varios centenares de personas hasta la ciudad.