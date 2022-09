Con el debido respeto

Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas, dice un dicho popular. Pues para sorpresa la que nos llevamos los medios de comunicación, el pasado jueves por la tarde, ante la convocatoria del «anuncio oficial del alcalde de Andújar, Pedro Luis Rodríguez», que tuvo lugar en el Ayuntamiento, concretamente en el salón de Plenos.

Ante una impecable puesta en escena, el primer edil compareció, atril y bandera de la ciudad como acompañamiento, y anunció que se habían iniciado los trámites para incorporar el título de «Ciudad Muy Mariana», una decisión personal, abalada por su equipo de gobierno y que dio a conocer, cinco minutos antes de la comparecencia, a los portavoces de los grupos políticos y al presidente de la Cofradía Matriz. Y aquí, los «plumillas, que sabíamos de su estancia el día anterior en la capital del reino, o sea Madrid, que creíamos nos iba a comunicar el establecimiento, en la ciudad de una buena empresa.

Nada que objetar a la iniciativa anunciada, faltaría más a un mes justo de la bajada de la imagen de la Patrona a la ciudad de Andújar, pero. El pero, y asi se deja sentir entre la población que no es que no sea tan devota como lo pueda ser nuestra primera autoridad es que no terminan de entender que en un Estado declarado laico, por mucha devoción de ocho siglos a punto de cumplirse, ante la grandes necesidades y carencias de Andújar, sea este motivo de tal solemnidad. Por cierto que hemos sabido de fuentes oficiales que el titulo sería de «Muy Noble, Muy Leal y Mariana», lo de muy ya lo llevamos en el corazón los devotos. Se argumenta, entre otros, que es cierto, de que viene motivada por «la importante influencia histórica, cultural, social y religiosa de la devoción de la Virgen de la Cabeza durante siglos», y se incluya en el registro de las Entidades Locales de Andalucía.

En opinión del alcalde «la Virgen de la Cabeza, trasciende más allá de lo religioso y espiritual, protagonizando algunos de los acontecimientos más recordados de la historia Andújar y formando parte, incuestionablemente, del día a día de todos los andujareños y andujareñas, independientemente de sus creencias». La relevancia de la Romería anual, convocada por la Cofradía Matriz en el Santuario de Sierra Morena, «una de las más antiguas de España, que cada año atrae a cientos de miles de romeros,nsituando a Andújar como uno de los epicentros de peregrinación más importantes del mundo». Pero además existen otros vestigios de la relevancia del culto a la Virgen en nuestra ciudad, como la consagración del primer templo de Andalucía bajo el título de Santa María la Mayor por el rey Fernando III o el voto de este Ayuntamiento a la Inmaculada Concepción en el año 1680», renovado recientemente.

El siguiente paso será la aprobación por el Pleno de la Corporación, el próximo jueves, donde es de suponer que Cazalilla por congruencia ideológica se abstendrá y PP y la andalucista dirán si; porque haber quien es capaza de hacer una votación nominal ante la afirmación del alcalde de que: «queremos reconocer una condición manifiesta en la propia identidad y sentir del pueblo de Andújar, desde hace ocho siglos, a pesar de no haber sido reconocida de manera oficial, hasta ahora».

Menos mal que la vida no se ha parado y que este fin de semana celebramos, no a gusto de todos, la oposición del PP sigue sin verle la categoría que debería, sobre todo por la gran apuesta del empresariado y poco apoyo del Ayuntamiento, la Feria Multisectorial. También la presencia en Ibercaza, la feria que perdimos y que cada año es más pobre la presencia de la Capitalidad de la Montería, con sesenta cotos de caza. Y el emotivo acto de homenaje a 10 profesionales de la Enseñanza que se han jubilado a lo largo del curso2021/2022. Porque a partir de hoy que se presentarán los actos de la bajada de la imagen de la Virgen, la agenda será «muy Mariana».