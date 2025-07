LOS DEBERES HECHOS

ISABEL RECA ANDÚJAR Lunes, 28 de julio 2025, 14:03 Comenta Compartir

Es cierto que el hecho de escribir este espacio con antelación, al menos 24 horas de su publicación, lleva, en algunos casos, a lo ocurrido la pasada semana, que a la par que se podía leer aquí que desconocíamos a la nueva edil del PP, esta tomaba posesión de su cargo en un Pleno de la Corporación Municipal de carácter extraordinario. Claro que la «culpa» no era toda mía, sino de quienes no dijeron esta boca es mía hasta mandar la convocatoria de dicha toma de posesión.

Pero pelillos a la mar y ahora lo importante es que Marta Martin Rivilla ya se halla trabajando por la ciudad desde y se encargará de la dirección y gestión del Área de Personal y Régimen Interior, mientras que el concejal Manuel González Mezquita asume las competencias de Seguridad Ciudadana y Movilidad, a las que se une sus responsabilidad en Bienestar, Inclusión Social y Familias. El Consistorio no planea, de momento, realizar más reestructuraciones y reorganización de las delegaciones municipales con el objetivo de garantizar la continuidad en la gestión de las distintas áreas de gobierno tras la reciente incorporación de esta nueva miembro a la Corporación. Deberes hechos, como que el Pleno de luz verde a una subvención de la Fundación Biodiversidad para cuadriplicar las zonas verdes y convertir Andújar en el municipio más sostenible y verde de la región, teniendo en cuenta que el parque de San Eufrasio será uno de los beneficiados de este proyecto, donde irá ubicado el próximo monumento del Centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza.

Pero antes de la vacaciones del mes de agosto, que se dice inhábil a todos los efectos, el gobierno municipal no ha querido que lo pille el toro y, no sólo presentó la feria taurina con antelación, sino que lo ha hecho con el programa de la misma e incluso con Anducab. Sirvase, como siempre, la polémica de la fechas a celebrar, este año será del 3 al 8 de septiembre y según el concejal responsable del área, Antonio Torres, el contenido pretende llegar a todos los públicos, destaca la propuesta musical y quiere relanzar el traje de flamenca en el recinto, como antaño, pues no se entiende muy bien ese lujoso escaparate de la Romería de abril y ese no uso en la Feria de Septiembre, en la que siempre prolifero y lo sigue haciendo en todas y cada una de las de la provincia y de la región. Así mismo, el concejal Juan Carlos Martínez ha hecho lo propio con la XXI edición de Anducab, certamen que trata de incrementar, aun más, su prestigio y que tendrá lugar, del 4 al 7 de septiembre, en parte en paralelo con la feria septembrina.

Este año el certamen ha sido designado como punto espectáculo principal del calendario nacional, «un reconocimiento que refuerza su importancia y proyección en el panorama ecuestre» y como una de las novedades más relevantes este año es la presencia institucional de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), que instalará un stand informativo sobre el Libro Genealógico. Gracias a la colaboración con la Federación Andaluza de Hípica, el evento acogerá el 7 de septiembre la Copa ANCCE de Alta Escuela. Habrá un homenaje a la Policía Nacional. Uno de los momentos más esperados será el estreno del espectáculo del día 5 de septiembre 'La Leyenda del Pájaro Azul del artista ecuestre Paco Martos, que será gratuito.

Pero es que hasta Andújar flamenca se ha adelantado a dar información de su certamen, que tendrá lugar los días 6, 7 y 8 del mes de febrero, también por parte del Ayuntamiento y de la Cámara que con motivo de la celebración del décimo quinto aniversario de su creación la entidad cameral iliturgitana, anuncia que se está diseñando una serie de acciones, actividades y programación especial para esta próxima edición y se trabaja para hacer una Andújar Flamenca que involucre a toda la ciudadanía, «con actividades paralelas y estudiando propuestas conjuntas para que esta edición sea inolvidable». Yo no sé si con todo ello, se trata de hacer ver a la población, la oposición política no lo verá, de que el personal, los concejales y el personal del Ayuntamiento trabajan, aun a cuarenta grados a la sombra y quieren dejar claro que la improvisación no es lo suyo. Que haya que mejorar actuaciones, las hay, como las hubo y que lógicamente los contenidos de los programas no son los que a ellos les gustaría, por supuesto, por algo son la oposición. Es cuestión de que cuando la vara este en sus manos hagan lo que ahora quisiera que fuera.

Y un deber que debiera haberse hecho hace muchos años, pero que explicaremos el próximo lunes es el del Proyecto Social de la Basílica Real Santuario. Por fin una realidad.