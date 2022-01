dISCURSO DE TOMA DE POSESIÓN DEL ALCALDE, pEDRO lUIS RODRÍGUEZ, EN JUNIO DEL AÑO PASADO/ j. c. GONZÁLEZ

En el ecuador del mandato municipal en el que nos encontramos inmersos, el debe y el haber se van haciendo patentes días tras días y los grupos municipales hacen declaraciones al respecto, según gobiernen o en la oposición. Así el PSOE gobernante muestra su satisfacción y saca pecho ante lo realizado, basándose fundamentalmente en las cuentas municipales y la reducción de la deuda.

Su socio de gobierno de Adelante Andújar hace un balance, también satisfactorio, como no podía ser menos, del pacto de gobierno, sin olvidar la diferencia en la visión de determinados temas, que la verdad no se han dejado traslucir, ni siquiera con el cambio de alguna de las delegaciones, pues siempre hay un compañero del equipo de gobierno dispuesto a cubrirlo. Para la oposición, el PP, el mandato está acabado por falta de interés, desde el punto y hora que hubo recambio en la alcaldía; los proyectos están agotados y no hay sino más de lo mismo. Mientras, esa falta de proyectos y de iniciativas lleva a que el municipio de Andújar haya perdido en el año 2021 un total de 403 habitantes, según el INE, quedándonos con la cifra total de 36. 212 habitantes. La bajada de la natalidad, que se ha visto superada por la tasa de mortalidad en los últimos años, el envejecimiento de la población y el éxodo de jóvenes por falta de empleo marca la caída tan estrepitosa en los habitantes.

Por otro lado, van quedando en el camino , bien como realizadas, en su realización o presupuestadas, algunas de aquellas medio centenar de reivindicaciones a la Junta, a las que nos hemos referido en más de una ocasión, que en su día fueron del PP al gobierno socialista d la Comunidad Autónoma y que cuando cambió este de signo, cambiaron ellas de peticionario, En este terreno hay que decir que, Sanidad y Educación se llevan la palma , no en vano han sido las 'niñas bonitas' del gobierno de la Junta, de las que esta ciudad se ha beneficiado, desde la Escuela de Idiomas a lo que según parece habrá un nuevo centro educativo de Enseñanza Primaria, pasando en Sanidad por las obras del viejo hospital, edificio que se caía a chorros y las inversiones en el nuevo Alto Guadalquivir, la última en un nuevo equipo radiológico, que al contrario de su desaparición muestra que sigue vivo y con continuidad, tras su reciente inclusión en el SAS.

En el campo del Patrimonio y la Cultura, si bien se han hecho significativas inversiones, como las de la muralla, queda mucho por hacer, incluso en esta misma por las clásicas piedras en el camino, cual es la expropiación de las cocheras para poder finalizar su recuperación, algo a lo que se comprometió el Ayuntamiento para que la Junta pudiera culminar su tarea y que al día de hoy nada se sabe, como las excavaciones del altozano que también deben una parte responsabilidad a la institución municipal y que no se avanza. La Junta debe presionar si quiere ver culminada su labor en ambos casos, vayamos a que el gobierno de Sevilla tenga que adelantar elecciones.

Pero es mucho lo que queda en un Patrimonio que poco o nada se valoró y ahora, de un tiempo a esta parte parece que sí, pero que no. Es el ejemplo de los subterráneos de la Plaza Vieja, mucho bombo y ahora qué. O de una portada de la iglesia de San Miguel que se deteriora por días. ¿Qué hemos vendido en Fitur? Tenemos un casco antiguo que merece potenciarse, al igual que un parque natural, del que algún empresario se ha mostrado como el hábitat por excelencia del lince atrayente de turismo de élite, pero no acabamos de dar con la fórmula para hacerlos atrayentes y ser capaces de crear las plazas hoteleras que lo sustenten, en especial dentro del casco urbano. Y ahora, desde la institución municipal no se pueden quejar de falta de apoyo de otras instituciones, como ocurriera en los gobiernos del PP, ninguneados y sin entendimiento.