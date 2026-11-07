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Daniel Campos desgrana su obra que relata la lucha contra su trastorno mental

Campos fue parlamentario andaluz, diputado provincial en Jaén y concejal en Linares por el PSOE. Ahora se dedica a la enseñanza

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Daniel Campos desgrana su obra que relata la lucha contra su trastorno mental

PSOE auspició el pasado jueves por la tarde en el Palacio de los Niños de Don Gome la presentación del libro 'Unidad de Agudos. Cuentecillos ... de Ida y Vuelta', del linarense Daniel Campos.

Durante esta presentación, se abordaron distintos asuntos relacionados con los estigmas sociales así como la necesidad de seguir reivindicando el refuerzo de los recursos públicos destinados a la atención de la salud mental, como el aumento de las ratios de psicólogos, psiquiatras y profesionales de enfermería o una mayor atención a la salud mental infantil y juvenil para la prevención del suicidio.

La secretaria general del PSOE de Andújar, Micaela Navarro, señaló que es vital visibilizar los problemas de personas que sufren cualquier tipo de trastorno y romper el silencio que todavía los rodea en muchas familias. «Por ello, agradecemos la valentía de Daniel a la hora de compartir públicamente una experiencia que comenzó como un ejercicio personal de escritura y que finalmente se ha convertido en una herramienta de sensibilización y divulgación», constató Navarro.

El propio Daniel Campos lanzó las pautas para prevenir los problemas de salud mental, relató sus dos etapas de hospitalización, confesó sus miedos y su lucha para salir del túnel. Campos fue parlamentario andaluz, diputado provincial en Jaén y concejal en Linares por el PSOE. Ahora se dedica a la enseñanza.

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Daniel Campos desgrana su obra que relata la lucha contra su trastorno mental

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Daniel Campos desgrana su obra que relata la lucha contra su trastorno mental