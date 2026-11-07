Daniel Campos desgrana su obra que relata la lucha contra su trastorno mental

07/11/2026 Actualizado a las 20:26h.

PSOE auspició el pasado jueves por la tarde en el Palacio de los Niños de Don Gome la presentación del libro 'Unidad de Agudos. Cuentecillos ... de Ida y Vuelta', del linarense Daniel Campos.

Durante esta presentación, se abordaron distintos asuntos relacionados con los estigmas sociales así como la necesidad de seguir reivindicando el refuerzo de los recursos públicos destinados a la atención de la salud mental, como el aumento de las ratios de psicólogos, psiquiatras y profesionales de enfermería o una mayor atención a la salud mental infantil y juvenil para la prevención del suicidio.

La secretaria general del PSOE de Andújar, Micaela Navarro, señaló que es vital visibilizar los problemas de personas que sufren cualquier tipo de trastorno y romper el silencio que todavía los rodea en muchas familias. «Por ello, agradecemos la valentía de Daniel a la hora de compartir públicamente una experiencia que comenzó como un ejercicio personal de escritura y que finalmente se ha convertido en una herramienta de sensibilización y divulgación», constató Navarro.

El propio Daniel Campos lanzó las pautas para prevenir los problemas de salud mental, relató sus dos etapas de hospitalización, confesó sus miedos y su lucha para salir del túnel. Campos fue parlamentario andaluz, diputado provincial en Jaén y concejal en Linares por el PSOE. Ahora se dedica a la enseñanza.