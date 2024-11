La DANA de Valencia pone sobreaviso del riesgo de inundaciones en Andújar

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Jueves, 7 de noviembre 2024, 13:18 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

r. La reciente tragedia provocada por la DANA en la zona del Levante ha puesto otra vez el foco en la ciudad, que ha sufrido su episodio de inundaciones. La pertinaz sequía ha tenido aparcado el tema, pero el problema sigue sobre la mesa.

José Manuel Marín Señán, profesor, geólogo y miembro de la Sociedad Geológica de España, que se dedica a la divulgación de la geología en España, asegura que el cambio climático va a provocar tormentas y Danas con volúmenes de agua superiores a los que venían ocurriendo.

Peligro de los arroyos

Marín lleva ya 40 años viviendo en Andújar y dice no recordar que hayan caído más de 100 litros en 24 horas, pero puede ser que ocurra a partir de ahora, «pero cuando se llega a estas cantidades se desbordan los arroyos que atraviesan el municipio y como caiga el agua con la misma intensidad que en Valencia, aquí puede haber tragedias», avisa este experto. José Manuel Marín sustenta esta tesis en la falta de caja de los arroyos, algunos de los cuales están embovedados, «y no están limpios, por lo que las láminas de agua que se formen pueden llegar a las viviendas». Insta a las administraciones a que tengan un plan o una previsión para informar a las vecinos. También propone una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en las zonas inundables.

Marín también ha apuntado que existe una problemática en el río Guadalquivir. «Tiene mucho relleno por lo que sube la lámina de agua y su extensión superficial es mayor», deduce. A esto añade las avalanchas de agua que pueden provenir de los arroyos del municipio con mayores sedimentos. «Hay que definir y perimetrar las nuevas zonas de previsibles avenidas que supongan una tragedia, por lo que se requiere un labor de investigación», conmina. José Manuel Marín afirma que el tema del río Guadalquivir se está agravando cada vez más.

Presa de Marmolejo

El sentir generalizado de la población y los afectados por las pasadas inundaciones en el municipio es que la presa de Marmolejo es la causante de las últimas riadas por la acumulación de sedimentos que facilita el desbordamiento del río Guadalquivir a su paso por la ciudad. En este tema, Marín es claro y taxativo. «No se va a derribar porque hay intereses económicos porque las eléctricas son muy poderosas».

José Manuel Marín aboga por la puesta en práctica de estudios de avenidas por un periodo de 400 años, «que determinará lo que va a llover y como crecen las láminas de agua». Por ejemplo, no ve concebible que el aeropuerto de Córdoba esté ubicado en una zona inundable y denuncia que no se cumple la legislación. También atisba una incompetencia por parte de la Administración. Siempre ha dicho que se ha invertido dinero en corregir defectos y no en solucionar los problemas verdaderos.