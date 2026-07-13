Curiosidades

Ha sido siempre la ciudad de Andújar, por estas fechas, una ciudad vacía de contenidos. Las altas temperaturas que siempre disfrutamos eran la causa de ... una parálisis de la ciudad. Era de locos organizar cualquier actividad y no digamos ya al aire libre.

Hoy en día, cuando las temperaturas no sólo han cambiado, sino que han subido de intensidad, los iliturgitano podemos disfrutar de una amplia programación de toda índole y curiosamente al aire libre, hasta la que se suma el Mundial de Fútbol. A la par, y vamos a empezar por ello, se van creando espacios acordes con el entorno y que suponen una nueva visión de la ciudad.

No es fruto de la casualidad, es fruto de un trabajo concienzudo de un equipo de gobierno municipal, que con su alcalde a la cabeza, tiene claro, no sólo la ciudad del presente, sino de la del futuro. Ni que decir tiene que ese diseño no es el agrado de todo el personal y no digamos ya para los grupos de la oposición, que lógicamente tienen su peculiar forma de ver y concebir su ciudad.

El nuevo parque de Minguillos supone la creación de una zona verde a la entrada de Andújar. Se engloba dentro de los proyectos verdes pergeñados por la concejalía de Medio Ambiente. Está a la entrada de la ciudad por la autovía, ha supuesto la recuperación de un espacio al río Guadalquivir, al propio arroyo de Minguillos y a la carretera. Se dignifica la entrada de Andújar que daba una mala imagen y se integra al monumento de la entrada a la ciudad realizado por Manuel López. Es recuperarlo para la ciudad con espacios verdes sostenibles con la idea de frenar cada vez más el calor tan atosigante que venimos soportando en los últimos tiempos.

Pero también Andújar recupera y pone en valor sus murallas árabes. Una actuación de gran envergadura patrimonial en un BIC que ha sido restaurado para preservar un valor histórico y artístico que se había perdido así como la recuperación de cuatro torreones clave del recinto: la Torre del Hoyo, Torre de la Silera, Torre de Tavira y Torre de la Sorda. La iluminación que se ha llevado a cabo no solo se recupera el bien cultural, sino que también impulsa el atractivo turístico y cultural de un municipio que antaño fue uno de los más relevantes de Al-Ándalus por su estratégica situación como vía de entrada al valle del Guadalquivir. Con esta iniciativa el Gobierno andaluz ha cumplido con el compromiso adquirido con los iliturgitanos que, repetidamente, habían expresado su deseo de recuperar este monumento defensivo en franco deterioro, incluso en estado de ruina, con edificaciones anexas y pavimentos destrozados.

Ahora que hemos entrado ya en un nuevo gobierno andaluz y donde está por vez la fuerza que la ciudad tiene en él, es de esperar que se continúe con el apoyo mostrado en el periodo del gobierno anterior.