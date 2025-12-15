Curiosidades

Resulta curioso, a estas altura de la política local, que justo quienes un día tuvieron en su mano el desarrollo industrial de esta ciudad y ... nada, no voy a decir que hicieron, pero sí que nada consiguieron durante décadas, sean ahora quienes reclamen esa industrialización.

Para empezar, dejemos claro que no fue Andújar nunca una ciudad industrial y si comercial, por lo que las industrias que un día existieron, siempre estuvieron vinculadas al comercio; incluso aquella época de la industria alimenticia y textil, que en el segundo caso habría que hacer memoria y dejar clarito quien o quienes se la cargaron.

Quienes peinamos canas y nos las tintamos recordamos aun, aquellos años de la prosperidad y posterior destrucción. Pero como aquí no ocurre lo que en nuestra vecina población, estructuras fuera y a otra cosa, mariposa. Ahora resulta que el PSOE, que nunca me cansaré de escribir que a nivel local tuvo su mejor época cuando alineado con el gobierno de la Junta pudieron sacar adelante, porque lo tenían todo y la situación, incluso a nivel nacional le era propicia, aquella área logística hoy la relame, que está en su derecho como oposición. Pero es que además, su entonces socios de gobierno, aquí y aquí allí, IU, hable de la ciudad de Andújar como «la gran olvidada» del desarrollo industrial, es para echarse a reír, por no llorar. Andújar es hoy el fruto de gobiernos de décadas que, y que se den por aludidos quienes quieran, el político de turno ha buscado mas su bienestar que el de su vecino y cuando este ha querido reclamar los derechos de este pueblo, desde arriba se les han cortado las alas, pues no podía contar en su 'haber' en alguien que no era de su cuerda política; de ahí, las visitas a la sede del partido de los cargos públicos y no a la institución municipal.

Hoy las cosas han cambiado y el consejero o consejera de turno se llena los zapatos de barro para conocer aquello que está saliendo de los presupuestos de su consejería. Lo « de ser Andújar la mejor comunicada y conectada con el resto del territorio nacional», estamos ya cansado de oírlo, sin repercusión alguna, porque hasta el trozo de autovía que nos atraviesa no está en las mejores condiciones posibles. Que el PP local, y su alcalde deben ser muchos más reivindicativos con el presidente de la Junta de Andalucía para que empiece a trabajar por la creación de tejido industrial en la ciudad, ni lo dudamos, pero que el resto de formaciones políticas dejen de poner piedras en las ruedas del desarrollo y trabajar todos a una, pues también.

Mientras todo esto ocurre, nos da la impresión, quizás estemos equivocada, que el alcalde Francisco Carmona tiene muy clara la política a seguir junto a su equipo de gobierno; y hasta ahora, por lo que se aprecia o deja traslucir, es un solo barco, con un único patrón y si flota, flotamos, y si se hunde, nos hundimos. Los destructivos comentarios en las redes sociales y en barras de bar en poco o en nada afectan al primer edil, firme en sus convicciones, que por supuesto son, deben ser, mejorables, por el bien de los vecinos, como el alumbrado de la Navidad. El Comercio, la Cultura y el Deporte ¿son mejorable?, pues sí, pero ahí están sus mejoras.

Que calles y plazas necesitan de asfaltado y más limpieza, pues como la regulación de los patinetes electrónicos, que la ordenanza existente no ha sido suficiente para evitar lo que se veía venir, el atropello, que esperemos no acabe en mortal de una mujer de cierta edad y que ha obligado al lanzamiento de una campaña de vigilancia. Pero el cincuenta por ciento de todo ello y su cumplimiento es parte del habitante de esta ciudad que reclama más habitable. No se puede iniciar esa campaña y campear por las calles peatonales como si nada de esa normativa existiera, Hay que ser contundentes y si lo que es efectivo es tocar el bolsillo, hay que hacerlo, por negativo que resulte.

Al igual que si hay una ordenanza de control animal, aplíquese en toda su extensión, pero sobre todo, vigílese. La vigilancia no se ejerce a cientos de metros de los lugares donde se infringe la normativa y si no es pateándose la zona en sí.