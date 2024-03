Soy consciente de que la afirmación que titula este espacio será bien o mal vista, según el color político con el que se mire. Pero lo que no se puede negar es una evidencia de lo que se venía reclamando años y años. La Unidad de Diabetes era una de aquellas reivindicaciones que agotaron las gargantas y las acciones de incluso asociaciones locales, nacidas con el único fin de reivindicarlas.

Con la puesta en marcha del hospital Alto Guadalquivir, no se entendía que algo tan demandado no se incluyera entre sus servicios, al igual que otros, pero concretamente éste secó la voz y puso cansancio en es Mª José Medina, que como otras mujeres, en otras tantas reivindicaciones puso la bandera en todo lo alto del mástil. Pero al día de hoy, hemos visto como aquella lucha, muchas veces casi en solitario, que incluso había quien calificaba de cansina, no cayó en saco roto, Primero la actual consejera de Salud, Catalina García, que siempre ha demostrado, desde su toma de posesión, tener a la ciudad de Andújar en su agenda, pues conocía de primera mano sus deficiencias sanitarias, y luego el actual alcalde Paco Carmona, que puso en la lista de sus prioridades Salud, Educación y Parque Natural para el beneficio de sus convecinos, están demostrando que semana sí y otra también, siempre hay algo, no que llevar al apartado informativo, sino al apartado de la realidad. Es posible que, un centro sanitario como el Alto Guadalquivir no se pudiera abrir con todas las especialidades que sus posibles usuarios demandaban y que sería el tiempo quien permitiera la incorporación, paso a paso de las diferentes especialidades. Pero es que en algunos de los casos, la mayoría, más de veinte años, han sido pasos demasiado lentos. Ahora no es que parece, es que son realidades algunas de ellas, lo que no quiere decir, ni mucho menos, que la carpeta de servicios esté completa, entre otras razones, porque hablamos siempre de una escasez de sanitarios especialistas que pululan por otros redoteros, incluso por otros países.

Cierto que las Comunidades Autónomas tienen competencias en Sanidad, pero no todas las competencias y que la Sanidad sigue estando, sino tan mal como a veces se afirma, no también como quisiéramos. Pero tampoco es para no reconocer que lo hecho, hecho está y no menosprecias cuanto se pone en servicio y beneficio de los usuarios, sea el número que sea; tras un paso, viene el siguiente; no está todo resuelto, pero si hay algo resuelto, destacar las mejoras asistenciales y de equipamiento del Hospital Alto Guadalquivir, es un deber, como lo es el 'denunciar' las insuficiencias en la Sanidad en general. Pero la apuesta del actual Gobierno andaluz por el Hospital Alto Guadalquivir , a través de importantes mejoras asistenciales y mediante la inversión en equipamiento avanzado para ofrecer la mejor calidad asistencial a los usuarios es la mayor que ha realizado el Servicio Andaluz de Salud.

Y en la que han tenido mucho que ver altos cargos para los que Andújar y sus vecinos es una prioridad. Los 10 millones de euros, de los cuales 8 millones se han destinado a actuaciones en el propio hospital hay que considerar que son una apuesta del Gobierno de Andalucía por la mejora de las infraestructuras y equipamientos sanitarios del municipio de Andújar. Pero aunque no sólo de Sanidad vivimos, aunque la Salud sea lo más importante, también esta pasada semana hemos tenido información acerca del Parque Natural Sierra de Andújar un seminario de los 'Tesoros de la Fauna Ibérica' en la Sierra de Andújar analizó las potencialidades de la zona y al que han acudido los mejores expertos de la materia a nuestra ciudad, el primer curso de este tipo con reconocimiento de créditos universitarios que se organiza en Andújar,, impulsado por el Ayuntamiento y el Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).Una ocasión perfecta para intercambiar ideas, metodologías y conocimientos sobre este enclave privilegiado del bosque mediterráneo, paraíso de la fauna más amenazada de Europa.

También, actividades en torno al río para anticipar su pronta integración a Andújar, organizadas por el Ayuntamiento con la idea de concienciar a la «ciudadanía del histórico vínculo entre Andújar y el Guadalquivir.