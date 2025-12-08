Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Obras que estaban en el Museo Antonio González Orea. A. Y

Cultura y museos

OPINIÓN ·

«Supongo que las obras de arte que albergaba el Museo Antonio González Orea se ubicarán en otros lugares de la ciudad»

ALFREDO YBARRA

ZAGUÁN

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:14

La sociedad española anda enajenada y encogida culturalmente, hace tiempo que entregó la cuchara, muy bien instruida para abrazar como cultura un tibio caudal de ... contenidos mayoritariamente vacuos y espurios que la hacen ser demasiado gregaria, perdiendo gran parte de su alambicado juicio crítico. La cultura que ensalzamos ha perdido el interés por las humanidades, cuyas disciplinas en definitiva buscan entender al ser humano, su pensamiento, sus valores y su lugar en el mundo. Nos cuesta apreciar en su profunda perspectiva las artes, la tradición y el conocimiento profundo, en favor de contenidos más superficiales y efímeros. Esa cultura de ahora se ve impulsada por factores como el entretenimiento instantáneo u objetivos muy teledirigidos. Y seguramente lo anterior se lo podríamos aplicar a Andújar en la crónica de sus últimos largos años.

