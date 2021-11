Cultura y Festejos, Festejos y Cultura, tanto monta, monta tanto, porque es lo que se viene produciendo, en cuanto a actos se refiere, en la ciudad de Andújar.

Y si además observamos quien es el concejal de turno que asiste o preside, amén del alcalde, más dudas te plantea, por aquello del área asignada, políticamente incorrecto, si lo definiéramos. La cuantiosa subvención de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para actos de esta índole ha llevado a la programación y desarrollo de una serie de conciertos, tanto de Música Sacra, como de bandas anexas a hermandades y cofradías semana santeras que han contado con más que una excelente respuesta, tanto si se han celebrado al aire libre, como en recinto cerrado.

Con no menos respuesta, para lo que estamos acostumbrados por estos lares, han resultado las interesantes conferencias programadas por cofradías locales, al igual que algunos de los conciertos. Casi a punto de concluir este Otoño Cofrade, el balance es altamente positivo, no sólo ya por las ganas que había, tras lo más duro de la pandemia, de vivir y sentir el espíritu cofradiero, sino porque lo programado y llevado a cabo ha gozado de un interés y un nivel inusitado. Como no podía ser menos, destacar la conferencia del hermano mayor de la Macarena de Sevilla, reelegido apenas tres días antes con una votación inusitada, José Antonio Fernández Cabrero, que no sólo estuvo rodeada de una gran expectación e interés, sino que testificó la simbiosis existente entre Andújar y la Semana Santa de Sevilla. En su conferencia supo mostrar, de la Virgen su lado más humano y relató cómo cumplió con creces su mandato de acompañar a Jesús hasta el Calvario, enseñando a una Madre, sin vestimentas ni coronas La Música Sacra nos ha permitido mostrar otra gran relación entre nuestra ciudad y la de Úbeda, a través del coro ubetense 'Llama de Amor Viva'; que ha musicalizado y puesto en escena los 'Dichos de Amor y de Luz' que se conservan e la iglesia de Santa María iliturgitana.

Puramente festejo o quizás turismo, El Ayuntamiento de Andújar presentó el Cartel de Anducab 2022 en el Salón Internacional del Caballo, SICAB promocionando el Concurso Morfológico-Funcional en un espacio propio que sirve de punto de encuentro para profesionales del sector ecuestre. La autora de la comarca, Lucía Díaz y Silvia Foco, y está protagonizado por el caballo Imán DN de la Yeguada Juan Díaz Navarro, también de la comarca. La ciudad y por ende su Ayuntamiento debe seguir apostando y fuerte por ANDUCAB, como para ganaderos, profesionales y aficionados del sector, pero sobre todo porque como dice el alcalde es seña de identidad de Andújar y que supone un importante motor económico debido a la estrecha vinculación del caballo con la ciudad»

Esta semana, tampoco nos ha faltado una grata, pero no por ello menos sorprendente noticia, realizada y materializada, en el mismo momento de su anuncio, como ha sido la concesión a la Comisión gestora de la Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza de la Medalla de la Diócesis, por parte de Monseñor Rodríguez Magro El Prelado jiennense ha valorado tanto su gestión desinteresada, como su verdadero fervor mariano en las personas de Ramón Colodrero, Carlos Pulido, José Manuel Criado y Ramón Utrera, miembros de la Comisión gestora de la Virgen de la Cabeza de Andújar, que dirigió la Cofradía Matriz desde finales del año 2015 y hasta principios del año 2018. Una distinción que reconoce el servicio y el compromiso con la Iglesia de esta tierra durante ese período.

El Administrador apostólico quiso dar las gracias, así, a la Comisión por haber asumido un encargo tan difícil e importante y manifestó su satisfacción porque todo haya vuelto a la normalidad. El obispo emérito y los miembros de la Comisión saben que no ha sido nada fácil dirigir la Matriz unos años que algunos se han atrevido a calificar de oscurantismo, pero que sin duda ha servido para volver a una normalidad necesaria, También aquellos que fueron sancionados en su día, han recibido, por esta fechas su vuelta al estatus correspondiente y esperemos sirva todo ello para que cadauno entienda y comprenda cual es su lugar y su representación, sin atribuirse competencias que no le corresponden.