Con el Pregón Oficial que pronunció Pedro José López, en el Teatro Principal, el pasado sábado, se inició la cuenta atrás de la Romería de la Virgen de la Cabeza, Cierto, que en los últimos días de la pasada semana, hemos conocido lo relativo al Operativo de Seguridad, tanto allá en el Cerro, como en la ciudad, y el Plan Romero de la Junta de Andalucía, en el que se contempla el Operativo Sanitario. Cada año, el esfuerzo y el incremento de efectivos es más numeroso, tanto por parte de la Junta, como por la subdelegación del Gobierno, del que deponte el tráfico y por lo tanto los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Nacional. Y lo que no quita que, todavía esta semana, concretamente mañana martes, continúen los actos que vinieron a llamarse de Pórtico de Romería, como es la entrega del galardón de oro, que este año ha recaído en el coro de la Cofradía Matriz. Todo se quedó en casa.

Hizo Pedro López lo que aquí se denomina un pregón lleno de andujanía, pues Andújar y su Cofradía fueron el tándem a lo largo de todo su desarrollo, al que le sobró tiempo y no haber cortado en los momentos cumbres, que los hubo. Una plegaria abrió su disertación acompañada, a tramos, por los acordes del piano. Diversas escenas, algunas menos acertada, completaron una puesta en escena del que no se podía esperar menos: iliturgitano, cofrade y fundador del coro de la Matriz, con aquel «Noches de Abril». No le faltó el tono reivindicativo, con elegancia, en un texto costumbrista, lleno de estampas vividas en sus años de romero y peregrino, en las que dejó patente esa religiosidad popular que envuelve todo este movimiento. Es difícil ser hijo de Andújar, inmiscuido de lleno en la cofradía y pronunciar un pregón sin caer en el populismo. Hubo quienes no llegaron a tanto, pero Pedro es hombre del pueblo, que hasta supo salir del despiste con talante. No fue precisamente eso, en opinión de muchos aunque para gustos, colores, lo que tuvo su presentador y amigo, que no sólo se limitó a ello, sino a volver a la carga sobre la situación que vive, dicen, la Matriz, dentro de la Iglesia. No sé si por ello o por su condición de candidato dentro de la lista socialista del presidente de la Cofradía, este no intervino. Sí que lo hizo, en su papel de alcalde de Andújar, el regidor Pedro Luis Rodríguez, que no era evitable el que se imbuyera de la precampaña en la que estamos inmersos. Fue toda una agradabilísima novedad, el que un coro de niños y niñas del conservatorio abrieran el acto con el canto del VII Centenario. Como no menos novedoso, aunque años hubo con actuaciones, que fuera el coro de loa cofradía el que cerrara el acto, previo a los himnos oficiales.

El domingo de Publicación y Convite de Banderas tampoco le faltó novedad. La Misa tempranera en San Miguel, vino a sustituir su presencia en la del mediodía para evitar el desaguisado, del pasado año, de la bendición del caballo romero. Vamos, que hubo quien se fue de la «mesa a la Misa», por aquello de la cena romera. Una Eucaristía, oficiada y también por vez primera, por el Prelado de la Diócesis, quien además tuvo la ocasión de bendecir el manto y el mantolin que el doctor granadino Antonio Aguilar-Salvatierra Raya ha donado a la imagen de la Virgen de la Cabeza del Santuario y que ha salido, maravillosamente bordado, del taller de Pedro Palenciano. Y como dijo el pregonero en su disertación y que compartimos al cien por cien, a partir de ya «menos feliz o buen camino (propio de otros lares) y más ¡Viva la Virgen de la Cabeza¡