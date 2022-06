CUENTA ATRÁS OPINIÓN «Estamos en el ecuador de la campaña electoral de cara a las elecciones al Parlamento Andaluz. Visitas a la ciudad de dirigentes políticos de varios signos, candidatos o no, haberlos ha habido»

Estamos en el ecuador de la campaña electoral de cara a las elecciones al Parlamento Andaluz.

Visitas a la ciudad de dirigentes políticos de varios signos, candidatos o no, haberlos ha habido, desde el mismísimo primer «Espadas». Pero no sé yo, si con esa moda o manera de que Andújar sea el paso para otras ciudades de destino hace que informativamente hablando, esa visitas electorales pase como de puntilla, para dar prioridad a otras ciudades a las que sinceramente estoy empezando a tener envidia política.

Y eso que aquí venimos a reunirnos, dicen, con colectivos concretos, pues nada, que la noticia es el siguiente punto de destino. Un caso de excepción ha sido el encuentro del PP, con su candidato número uno por Jaén, el hasta ahora consejero de Hacienda y Financiación Económica que ha apostado directamente por el empresariado, escaso por desgracia en Andújar y ha conocido de primera mano, bien en la propia empresa o en un encuentro sectorial, la situación real de esta parte importante de la sociedad iliturgitana. Que a nivel local no demos la importancia que tiene que una empresa como la de Javier Camello, referente internacional en la creación de prototipos industriales y maquinaria especializada, se haya incorporado al proyecto Corazón Andaluz tras patentar una maquina que innova en el proceso de producción de aceite de oliva, no es de recibo, ahora el exconsejero y candidato ha venido a ponerle el marchasmo.

Otro tanto ha ocurrido con el hecho de que la Junta no recurrirá la sentencia favorable a 500 agricultores de Andújar por la gestión del Río Guadalquivir en las inundaciones de 2010 cuando esta tenía las competencias de la gestión de la cuenca. Así se lo ha manifestado el delegado del Gobierno en funciones Jesús Estrella, junto a la delegada del área Solead Aranda a los afectados en el encuentro solicitado por ASAJA y podrán percibir los 1,5 millones de euros más los intereses, que reclaman desde hace mas de una década. La primera sentencia tampoco la recurrió lo que supuso 2 millones de euros. Además se ha priorizado la modernización de los equipos de riegos para la Comunidad del Rumblar, Un sector tan arraigado en el municipio como es el de la agricultura, la modernización es vital para la zona que se halla inmersa en una época de sequía,

El otro tema candente y aprovechado, digan lo que digan es el abandono y suciedad de los parques y espacios públicos de la ciudad que nada mas denunciarlo el PP, mano a la obra que se han puesto, incluso antes que se hiciera público, el Ayuntamiento. La falta de mantenimiento de fuentes y arbolado es una denuncia pública de todos los vecinos, comerciantes, asociaciones vecinales y empresarios. Por si fuera poco AMECO colectivo ambiental que suele recoger 245 kilos de basura en cada batida vuelve a sensibilizar sobre la limpieza de los ríos y sus entornos.

Y esto junto a que el matadero municipal lleva un año cerrado, no cumple la normativa sanitaria y los carniceros de la ciudad tienen que ir a sacrificar a otros puntos de la provincia y que el nuevo pliego de la estación de autobuses se ha quedado desierta, «estamos ante un peligro de cierre», no es ni alarmismo ni vender una imagen negativa de la ciudad, es exponer una realidad que duele y a la que puede ponérsele remedio, más bien antes que tarde. Porque ya nos costó conseguir una estación de autobuses, que a saber porque ha ido perdiendo peso, con la perdida de líneas, para que ahora tengamos que echarle el cierre, con la «abundancia « de trenes que circulan por nuestras vías. Así, pónganse las pilas los candidatos a la Junta, para lo que esté en sus manos, no vamos a recuperar la perdida de los 400 habitantes del último año.