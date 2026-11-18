El próximo 28 de noviembre, a las 19:00 horas, el Teatro Principal de Andújar acogerá UltraMágica, un evento solidario que promete convertirse en una ... de las citas más especiales del año en la ciudad. Una propuesta diferente que unirá entretenimiento, emoción, sorpresa y participación en torno a un mismo objetivo: apoyar la labor que Cruz Roja desarrolla con las personas y familias más vulnerables de la comarca.

Organizado por Cruz Roja Andújar en el marco de la campaña «Básicos para Construir Vidas», a la que se destinará íntegramente la recaudación obtenida, UltraMágica reunirá sobre un mismo escenario a tres reconocidos artistas con estilos muy diferentes, capaces de conectar con públicos de todas las edades y convertir la velada en una experiencia única. Una oportunidad para disfrutar de una noche llena de emoción, sorpresa y momentos inolvidables mientras se contribuye a una causa que ayuda a mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

La iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para seguir apoyando a personas y familias en situación de vulnerabilidad, facilitando el acceso a recursos básicos y promoviendo oportunidades que les permitan construir un futuro con más estabilidad y esperanza.

Sobre el escenario se darán cita tres profesionales de reconocido prestigio. Entre ellos destaca Al Martin, conocido por protagonizar algunos de los retos más sorprendentes de su trayectoria, como conducir sin visibilidad por las calles de una ciudad o participar en el encendido de la iluminación navideña mediante un espectacular efecto ante miles de personas.

Junto a él estará Alexis Melgar, uno de los mentalistas más destacados del panorama nacional, capaz de convertir al público en protagonista y llevar la experiencia más allá de lo que parece posible, creando momentos de asombro, emoción y participación.

El cartel se completa con un tercer artista que aportará una visión diferente del espectáculo, ofreciendo una combinación única de estilos y propuestas que harán de UltraMágica una cita irrepetible para toda la familia.

Este evento cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Andújar, cuya implicación ha sido fundamental para la puesta en marcha de una iniciativa que une cultura, entretenimiento y solidaridad en beneficio de las personas que más lo necesitan.

Asimismo, Cruz Roja quiere expresar un agradecimiento muy especial a las empresas patrocinadoras que han apostado por este proyecto y han contribuido de manera decisiva a hacerlo realidad. En particular, agradece el compromiso de Cajamar Andújar, representada por su directora, Natalia Ferro; de Panuveg Fitosanitarios, a través de su gerente, José Ignacio Ramos; y del Centro Odontológico Integral, representado por su gerente, Francisca Perálvarez.

Su colaboración refleja el compromiso del tejido empresarial de Andújar con las causas sociales y demuestra cómo la unión entre administraciones, entidades y empresas puede generar oportunidades reales para mejorar la vida de las personas más vulnerables.

Venta de entradas

Las entradas ya pueden adquirirse de forma anticipada a través de Flowte Taquilla, mediante el enlace:

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Además, también están disponibles en venta física en:

Mi Arte Impresiones

C/ Serpiente, 29

Andújar

Desde Cruz Roja Andújar se anima a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa solidaria y disfrutar de una noche única en la que el entretenimiento y la solidaridad irán de la mano para seguir construyendo oportunidades para quienes más lo necesitan.