MANIFESTANTES, ESTA MAÑANA, EN LA PLAZA DE ESPAÑA. GONZÁLEZ

Crecen las voces en contra de la planta de biogás en la zona

PROTESTAS ·

En la manifestación celebrada este domingo en Andújar, los convocantes alertaron del peligro para las aguas, el lince y el medio ambiente

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:42

La plataforma STOP Biogás Andújar ha convocado este domingo una nueva manifestación por las calles de la ciudad para mostrar su rechazo a la planta ... de biometano en el municipio. Arrancó en la Plaza de España con las mismas 500 personas del pasado día 13 de septiembre, aunque en el trayecto por las calles hasta el recinto ferial, donde hubo un final festivo, se fue incorporando más gente, sobre todo de otras localidades de la provincia.

