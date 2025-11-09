Crecen las voces en contra de la planta de biogás en la zona

La plataforma STOP Biogás Andújar ha convocado este domingo una nueva manifestación por las calles de la ciudad para mostrar su rechazo a la planta ... de biometano en el municipio. Arrancó en la Plaza de España con las mismas 500 personas del pasado día 13 de septiembre, aunque en el trayecto por las calles hasta el recinto ferial, donde hubo un final festivo, se fue incorporando más gente, sobre todo de otras localidades de la provincia.

Nuevas voces se han ido añadiendo a la plataforma, como es el caso de la química Olga Holgado, quien advirtió de las posibles consecuencias de la planta para el medio ambiente del entorno. «Nos sorprende que nadie haya alertado sobre la problemática del lince ibérico, porque el lugar donde se quiere implantar esta planta es un lugar de paso del felino entre la sierra y el Guadalquivir», recordó. Por ello la plataforma se ha puesto en contacto con la organización ambiental WWF para exponerle este hecho, dada la importancia del felino en Andújar, que ha supuesto su epicentro para su recuperación.

Las aguas del Rumblar

La plataforma de Andújar también se ha opuesto a la planta que se pretende crear en Baños de la Encina, «puede perjudicar seriamente a las aguas del pantano del Rumblar, que nos abastece de agua potable y para el riego», reseñó Holgado.

El vicepresidente de la plataforma, Francisco Carrillo, recordó como varios municipios de la provincia se están oponiendo a la planta. Ya ha podido corroborar que este tipo de plantas no tratan solo el alperujo, a tenor de la experiencia de otros proyectos. «Sospechamos que aquí en Andújar van incorporar los purines», adelantó Carrillo.

Los integrantes de la plataforma tuvieron la oportunidad de reunirse el pasado día 30 de octubre con la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aaegesen, pese a que tuvo una agenda muy cargada en Andújar, se reunieron con ella y como gesto le regalaron unas magdalenas del terruño. Pues bien, la ministra y vicepresidenta del Gobierno le transmitió su defensa por el biogás, «pero sí que nos reconoció que el proyecto no se está haciendo bien, porque aboga porque se levanten en lugares donde no se molesten a los vecinos, o sea en zona adecuadas, porque ahora mismo, el proyecto es inviable, tanto a nivel social, como medioambiental», relató Carrillo. Pues según ha podido saber esta redacción, así se lo trasladó la ministra al alcalde, en el encuentro que mantuvieron en el Ayuntamiento.

La plataforma Stop Biogás Andújar ha percibido una falta de regulación en este tema y exige un estudio de impacto medioambiental. Sus miembros están convencidos de que los gases son perjudiciales para los vecinos. También ha estado en la manifestación el alcalde de la ELA Los Villares-San José de Escobar, Antonio Arco, del Partido Popular.