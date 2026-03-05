Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Daños captados por el colectivo en el puente. CEDIDA

Crece en Andújar la preocupación por el deterioro progresivo del puente romano

La Asociación Amigos del Patrimonio enumera una serie de desperfectos y el Consistorio ya habla de avances en su mejora

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 5 de marzo 2026, 11:50

La Asociación Amigos del Patrimonio de Andújar manifiesta su preocupación por el mal estado y desperfectos que presentan el puente viejo o romano sobre el ... Guadalquivir.

