Crece en Andújar la preocupación por el deterioro progresivo del puente romano

La Asociación Amigos del Patrimonio de Andújar manifiesta su preocupación por el mal estado y desperfectos que presentan el puente viejo o romano sobre el ... Guadalquivir.

Este colectivo indica que los sillares están desunidos, las higueras se hallan enraizadas y constata como diversas instalaciones obsoletas, como las eléctricas y de conducción de agua, han deteriorando y dañando la estructura del puente. Demanda a la Junta de Andalucía a que elabore un estudio completo del mal que le atañe sin contar con las pintadas realizadas sobre sus sillares y recuerda que en el catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Andújar, esta infraestructura aparece con el nivel de protección integral, «admitiendo obras de restauración y conservación siempre que no supongan alteraciones en su estructura original», remarca la Asociación Amigos del Patrimonio.

Revalorización

La asociación indica que este puente se revalorizará, con el desarrollo del proyecto 'Besando y Abrazando el Guadalquivir', al integrarse en el paseo de ribera desde el molino de las aceñas hasta la desembocadura con el arroyo Molinos, en la margen derecha del río. El puente ha marcado la vida de la ciudad, teniendo una gran reforma n el siglo XV y otra en el siglo XIX, con el reinado Fernando VII, cuando se edificaron los dos grandes arcos escarzanos en la margen izquierda del río. La obra fue realizada por el ingeniero de caminos José Agustín Larramendi.

La rehabilitación y puesta en valor del entorno de la antigua estación ferroviaria y del puente romano, se han integrado en una paquete de medidas acogidas a los fondos EDIL, el documento estratégico europeo que coge el testigo del EDUSI y que se concibe como una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que promueve la transformación de la realidad urbana. El municipio ha obtenido una ayuda de 10,5 millones de euros -nueve millones procedentes de fondos europeos y 1,5 millones de aportación municipal-.

Avances

Desde el Consistorio iliturgitano se indica que esta puesta en valor del entorno del puente romano ya se ha avanzado , porque la vía que lo atraviesa ya es de titularidad municipal tras un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Consejería de Fomento. Añade que el proyecto de rehabilitación del Puente Romano ya está elaborado.