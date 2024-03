La corporación municipal exige el arreglo el puente romano en Andújar

El pleno de la Corporación Municipal dio luz verde en su sesión ordinaria de marzo a la regulación de los aparcamientos provisionales en solares, a las próximas obras para construir vestuarios en el campo de fútbol Puerta de Madrid, a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal de la Edificación (OME) para dotar de mayor transparencia la gestión del planeamiento con el objetivo de clarificar conceptos y reducir trabas burocráticas. Esta modificación aborda las instalaciones de climatización y la nueva clasificación de establecimientos.

Los grupos municipales representados en la Corporación elevaron a rango de institucional la moción del PSOE que pedía el arreglo del Puente Romano (cada ve en mayor grado de deterioro) y una intervención en el altozano Deán Pérez de Vargas, al planteamiento de Vox de ofrecer unos terrenos para que sirvan de sede a la Universidad de Jaén, a la adopción de mayores medidas de seguridad en el municipio, a instancias de Andalucía por Sí, y a la petición del grupo municipal del Partido Popular, que insta a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a que habilite accesos para vehículos y acondicione espacios para la práctica de la pesca deportiva en el río Guadalquivir a su paso por Andújar.

Reproche

No prosperó la propuesta de IU-Podemos con Andújar para la mejora de las Políticas de Dependencia de Andalucía. Su portavoz municipal, Juan Francisco Cazalilla, afeó al PP que no apoyara su idea, al entender que se tiene que reducir las listas de espera de los 99 vecinos de Andújar que están a la espera de ser valorados y no acelerar la prestación de servicios a los 199 dependientes de la ciudad ya valorados, pero que en su opinión están olvidados.

La portavoz de Vox, María Peinado, se preocupó por el mal estado de paño árabe de la calle el Hoyo. El alcalde, Paco Carmona, acotó, que ya se ha pagado el dinero de la expropiación de las cocheras para iniciar la rehabilitación de las murallas.

El PSOE denunció en el apartado de ruegos y preguntas por las agresiones que se producen en la estación de autobuses y se interesó por el hecho del cierre temporal de la piscina climatizara. El primer edil dijo que ya se ha solucionado el tema del exceso de cloro. Sobre la estación de autobuses espera que pase a gestión municipal.