La Corporación Municipal andujareña tramita al cerramiento de los arroyos Minguillos y Mestanza

El pleno de la Corporación Municipal dio luz verde en la sesión ordinaria del pasado jueves a un expediente de modificación de crédito para los ... usos pormenorizados en el suelo no urbanizable y la adaptación del Plan Especial del Corredor del Guadalquivir de Andújar a la nueva ley de Gestión Medioambiental de Andalucía.

El concejal de Patrimonio, Manuel Fernández, desgranó en su intervención que esta modificación obedece al uso de las energías renovables en el municipio. El grupo Andalucía Por Sí-Andalucistas Andújar aprobó este punto, pero su portavoz municipal, Encarna Camacho, advirtió que van a seguir vigilando este proceso. Vox reclamó información de los proyectos. El gobierno local se comprometió a aportar los datos, El expediente salió por unanimidad.

La Corporación Municipal también dio su visto bueno a un suplemento de crédito de 223.000 euros para el cerramiento y acabado de los arroyos Minguillos y Mestanza, para llegar a los 680.000 euros del proyecto. El cerramiento se halla en fase de estudio geotécnico y topográfico, para iniciar la licitación. Este encauzamiento se enmarca dentro de los fondos europeos EDIL que se concedieron al Consistorio.

Servicio de extinción

Los grupos representados en la Corporación también aprobaron el proyecto de ampliación de mejora del Servicio de Extinción de Incendios. El concejal de Seguridad, Manuel González, precisó las mejoras que se van a introducir como la edificación en la zona del Santuario para el trabajo que allí desarrollan los bomberos en la Romería y la Aparición, la renovación del mobiliario del parque de bomberos, la adquisición de herramientas, vehículos y equipos de utillaje y de varios equipos para las actuaciones y las prácticas para los casos de excarcelación e incendios.

El pleno de la Corporación andujareña felicitó a los agentes de la policía Local, Sergio Palma, Daniel Pegalajar, Francisco Salazar, Antonio García y Javier Segovia por su intervención providencial en una reyerta con armas blancas producida en el sector Almería. También se anunció que se concederán medallas al mérito por antigüedad a los agentes Emilio Ruiz y Juan Peco. También habrá una medalla al mérito policial a la agenda Rosa María Mata, por garantizar la seguridad de dos personas mayores en un incendio acaecido en la Corredera de Capuchinos.

Mociones

La iniciativa que presentó el grupo municipal Izquierda Unida-Podemos con Andújar que pedía una defensa del alumnado con necesidades educativas especiales y del personal técnico de integración social se transformó en institucional. En la ciudad de Andújar este asunto posee una gran relevancia.

El tema de Ceuta capitalizó buena parte del debate de la sesión plenaria porque tres grupos políticos; Vox, PSOE y PP presentaron sus mociones. Cada una de ellas tenía una exposición de motivos distintas. Solo prosperó la de PP.

El equipo de gobierno del PP tumbó la petición de Andalucía Por Sí de duplicar a los 250.000 euros las ayudas a las Escuelas Municipales de la ciudad ante la necesidad trasladada por los padres y madres. Los grupos de la oposición sí se la apoyaron, pero la edil de Deportes, María José Fuentes (PP), señaló que su gobierno está acometiendo proyectos deportivos de envergadura en la ciudad y creando eventos de referencia a nivel nacional. Añadió que se han subido las subvenciones a los clubes.