La Corporación Municipal va a afrontar la falta de agua potable en Maroteras

Ya hay una concienciación municipal sobre la problemática que asola a los vecinos de la zona de Maroteras, que solicitan el abastecimiento de agua potable. ... El grupo municipal de Izquierda Unida-Podemos con Andújar, presentó una moción al pleno de la Corporación, que al final fue institucional, donde se hizo eco de esta petición de las vecindad que vive a orillas de la carretera que conecta Andújar con el Santuario de la Virgen de la Cabeza.

Al calor de esta conexión y la proximidad con la ciudad, y la presencia de explotaciones agrícolas y ganaderas, se han ido construyendo residencias usadas por los vecinos y vecinas de la zona de manera habitual, o incluso como vivienda principal. En el caso de la zona de Maroteras, unas 18 familias con un total de 40 personas, están constituidas desde hace algunos años en la Plataforma Vecinal de Maroteras, para reivindicar soluciones para su problema de abastecimiento de agua potable.

La escasez de lluvia que históricamente ha venido sufriendo el municipio , ha dado lugar al agotamiento de pozos y acuíferos que hasta ahora abastecían a estas viviendas. Los vecinos llevan años reivindicando al Ayuntamiento la puesta en marcha de una solución, que los informes técnicos señalan, pero no terminan de concretar, como por ejemplo la recogida en informe de unos planes especiales para establecer, desarrollar, definir y, en su caso, ejecutar o proteger servicios, infraestructuras o equipamientos.

Respaldo legal

El grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos entiende que hay respaldo legal para buscar una solución técnica al problema al señalar que las viviendas están consolidadas, «los vecinos necesitan de un servicio para garantizar las condiciones de salubridad de sus residencias, por lo que creemos que solo falta voluntad política al respecto», considera esta grupo político.

Los vecinos están dispuestos a asumir los costes que sean necesarios para la solución, pero han manifestado su deseo de un apoyo del Ayuntamiento. Pues ya encontraron el pasado jueves ese aliento con el compromiso de la Corporación Municipal, que dio luz verde a la elaboración de un documento técnico, que recoja las posibles soluciones al abastecimiento de agua por parte de la administración local, para que después, se plasmen en el desarrollo de un Plan Especial a ejecutar a la mayor brevedad posible.