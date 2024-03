Continúa el cambio

ISABEL RECA ALTOZANO Lunes, 4 de marzo 2024, 19:31 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El actual alcalde Paco Carmona, desde su campaña electoral a las elecciones municipales tenía claro y no era sólo lema de campaña, que quería cambio, pero cambio no sólo político, sino en las formas y maneras de hacer esa política y así está siendo su forma de actuar y «para gustos colores». Cierto que, desde el primer momento, se ha visto la actuación y maneras de comportamientos de su equipo de gobierno, que quizás por aquello de la mayoría absoluta da mayor libertad a todos y cada uno de los ediles, permitiéndose, el primero de ellos, es decir, el alcalde, ciertas prerrogativas que no han tenido o no se han tomado anteriores alcaldes, incluso de su propio partido, también en mayoría, Carmona está dejando claro que es quien es y ocupa el puesto que ocupa y cuál es el de los concejales que le acompañan en la tarea de gobierno municipal.

Lo vemos cada día y en cada acto. Sabe lo que quiere y como lo quiere, sin dejación de funciones; tal vez porque tuvo un buen maestro antecesor y en cuanto al personal municipal, al servicio de la ciudadanía conoce bien la plantilla, dado que no en vano ha tenido responsabilidades de personal en los gobiernos anteriores del PP municipal. Sus actitudes y comportamientos, como es de lógica pueden gustar a unos más y a otros menos, pero es su yo y su sentido del servicio a la comunidad, en este caso la de la ciudad de Andújar. Carmona tiene claro lo que quiere y como lo quiere para su ciudad, una ciudad que, si bien no lo vio nacer, lo vio crecer y no quiere dejar ningún fleco suelto de cuanto puede acontecer ahora y en un futuro. Así, además del desarrollo industrial y empresarial, que es fundamental para Andújar, hemos visto como le preocupa, por la repercusión, incluso mediática que puede tener, el Octavo Centenario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza al pastor de Colomera y este y otros temas, como el destino de la iglesia de Santiago, que desde este espacio tanto hemos reivindicado, le ha llevado a una audiencia oficial con el prelado de Jaén, Sebastián Chico, en su sede del obispado, algo poco habitual entre obispo y alcalde, que sepamos(alguna otra hubo por ahí, también en tiempos del PP). La preocupación o preocupaciones son sino iguales, sí semejantes. Conscientes de la trascendencia que para la vida del municipio tiene la existencia del Santuario de la Virgen de la Cabeza, Patrona de la Ciudad y de la provincia de Jaén, en el término municipal y de cara a un acontecimiento de tanta trascendencia y calado, los papeles deben estar definidos y claros. Los anuncios populistas, vengan de donde venga, son eso, populistas y aplaudidos, pero los hechos a realizar son otra cosa y cada cual debe saber quién es quién en este acontecimiento. Hace ya algunos años que estos papeles, sino están revueltos, no están claramente definidos, ni siquiera dormidos, como algunos se creen. La mezcla político-religiosa o convenio político religioso, como yo he denominado en alguna ocasión, entre Consistorio y Cofradía ha existido, consciente o inconscientemente, dejémoslo así. Pero ahora, a tres años vista, que pasan volando, es necesario definir el papel de cada cual y olvidar el ombliguismo; recordemos otros acontecimientos, donde la provincia y sus pueblos y ciudades tuvieron su papel; siempre sin olvidar cual es el sitio de la ciudad de Andújar en todo ello, al margen de que a su titularidad se le haya añadido el de «Muy Mariana» que nada tiene de valor civil en un Estado Aconfesional. El jubileo extraordinario de 2027, con motivo del 800 aniversario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza es Un acontecimiento extraordinario, en elque están dando pasos ya para su organización y desarrollo. La creación de una Mesa de Trabajo, en la que esté presente el Consistorio iliturgitano, y que trabaje de la mano de la ya creada Comisión diocesana para el Jubileo de la Virgen de la Cabeza, será en la que estará presente el alcalde o las personas del Ayuntamiento en quienes delegue, tendrá como funciones las de coordinar, junto a la Comisión diocesana, algunas actividades paralelas a la celebración del Jubileo, así como tratar otros aspectos técnicos del mismo. Ayuntamiento y Obispado han coincidido en que el Jubileo del octavo centenario sea un gran acontecimiento religioso, cultural y turístico, para la ciudad de Andújar, la Diócesis y todos los devotos y fieles de la patrona del Santo Reino. Y que su estela no llegue solo a la provincia de Jaén, sino a toda la Iglesia española y más allá de nuestras fronteras, por la gran devoción que se le profesa a la Virgen de la Cabeza en lugares de todo el mundo.