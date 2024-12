TODOS CONTENTOS O ¿NO?

ISABEL RECA Martes, 17 de diciembre 2024, 14:25 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

Todos parecen estar contentos o al menos así lo manifiestan. Lo de Jaén capital de desalojar al PP de la alcaldía, a cambio de una vuelta al pasado, con el anterior alcalde del PSOE es un triunfo para los socialistas de Andújar. Pena que aquí, en la localidad, la mayoría absoluta de los populares y la falta de concejales en su grupo, no se lo facilita, pero por ganas, ganas no le faltan y menos con lo «iluminadas» que se han puesto las redes sociales, que van a tener poniendo «bombillas» a este paso, hasta la Nochebuena. Claro que todo no son «luces» de colores y de las otras, ni todo se encierra en orquestar campañas de descredito a costa de ellas La Navidad, la Feliz Navidad, se llena de otras muchas actividades aunque todas las luces no nos gusta, que las hay.

La reflexión de la pasada semana, en este espacio sobre que en los escaparates lucían bellísimos, pero sin apenas contenido navideño, concretamente el «Belén», ha hecho el retoque de algunos y que los últimos en incorporarse se lo hayan pensado, porque mucha critica a un arbolito solitario en un parque o a la figura concreta de un alumbrado, pero no lo cambiamos por un signo religioso, vayamos que. A cambio, en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor es como para no ver las tres figuras, por excelencia de esta celebración; haber si así somos conscientes de lo que celebramos.

La he tomado perra con el tema. Mientras, la novedosa incorporación de la llamada «zambomba» va adquiriendo más adictos. Igual da quien la haga o donde se instale, ahora bien la calidad es la calidad y el lleno, aunque garantizado, es de lo más atractivo, como lo fue la ya tradicional Gala del Deporte, que va por su 39 edición y que una vez más, ha ensalzado la superación y esfuerzo, con los logros deportivos. El mercadillo navideño, da igual donde se instale, tiene su público y punto, como lo tiene el tren navideño, pase o no por determinadas calles y que tampoco es de echarse las manos a la cabeza, si determinadas asociaciones inviertes el dinero o parte del dinero que le da el Ayuntamiento en subvenciones, en poner una poquita de decoración luminosa, aunque la calle sea obligación del consistorio.Y en medio de toda esta vorágine, el inquieto Pedro López, allá que ha dado vida a algo que sería muy lamentable que se perdiera en una ciudad por excelencia, como es Andújar, la cerámica.

La Asociación Amigos de la Cerámica de Andújar se presentó en sociedad y dio a conocer el camino que emprenderá para su divulgación en la ciudad. Su finalidad es la de recuperar las hechuras de la cerámica antigua de Andújar, que con el tiempo se han ido perdiendo y desvirtuando. Volver a tener el renombre y la categoría de antaño», es un buen objetivo para algo que a finales del siglo XIX y principios del XX estaba muy considera de cara al exterior. Es un orgullo, por un lado y lamentable por otro, que hoy encontremos pieza de nuestra cerámica en museos de pueblo y ciudades de nuestra España y no contemos ni con una mísera exposición permanente de cerámica, solo la casa del Alfarero. Buena ocasión pues para que este colectivo se involucre con la institución municipal y alcancemos un espacio loable, que bien pudiera estar ligado a ese mueso de la Romería que nos vendieron como realidad los socialista en campaña electoral y que al día de hoy, el posible espacio donde se dio por ubicado, El Palacio del Ecijano anda en obras, después de que estuvieran paradas por aquellas fechas y hayan tenido que ser recuperadas. Completes con la magnífica obra que el escultor Manuel López legará para la posteridad, ganadora del la X Bienal de Escultura 'Ciudad de Andújar' que honra a González Orea y que será el monumento conmemorativo del VIII Centenario de la Aparición de la imagen de la Virgen de la Cabeza al Pastor de Colomera y que se ubicará, en su día, en el parque del Camping, con el visto bueno de las dos instituciones implicadas, Ayuntamiento y Cofradía Matriz, coste, la institución municipal, vayamos luego a reclamar lo que es de todos los iliturgitano, cofrades o no cofrades.

Temas

Andújar

Belen

Navidad