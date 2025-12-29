El Consistorio proyecta instalar césped artificial en el campo Sebastián Laguna

Uno de los últimos encuentros disputados por el Iliturgi en el Sebastián Laguna.

Los Presupuestos Municipales de 2026 contemplan una partida de un millón de euros para el acondicionamiento del campo Sebastián García Laguna. En este sentido, el ... equipo de gobierno prevé acondicionar césped artificial, para acabar con del deterioro progresivo que sufre todos los años la hierba natural del estadio y que dificulta la práctica del fútbol. «Llevamos ya 20 años con problemas para mantener el césped natural y porque con el césped artificial los vecinos y los equipos lo podrán utilizar a diario, por lo que vamos a satisfacer las reivindicaciones y demandas de los aficionados al fútbol de la ciudad», señaló el alcalde, Francisco Carmona, en la presentación de los presupuestos a preguntas de esta redacción.

El Iliturgi está a la espera de esta reforma, porque ha tenido que trasladarse al campo del José Luis Mezquita para disputar sus partidos de liga.

