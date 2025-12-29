Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Uno de los últimos encuentros disputados por el Iliturgi en el Sebastián Laguna. GONZÁLEZ

El Consistorio proyecta instalar césped artificial en el campo Sebastián Laguna

EQUIPAMIENTOS ·

El deterioro progresivo de la hierba natural motiva esta decisión

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

CORRESPONSAL

Lunes, 29 de diciembre 2025, 14:00

Los Presupuestos Municipales de 2026 contemplan una partida de un millón de euros para el acondicionamiento del campo Sebastián García Laguna. En este sentido, el ... equipo de gobierno prevé acondicionar césped artificial, para acabar con del deterioro progresivo que sufre todos los años la hierba natural del estadio y que dificulta la práctica del fútbol. «Llevamos ya 20 años con problemas para mantener el césped natural y porque con el césped artificial los vecinos y los equipos lo podrán utilizar a diario, por lo que vamos a satisfacer las reivindicaciones y demandas de los aficionados al fútbol de la ciudad», señaló el alcalde, Francisco Carmona, en la presentación de los presupuestos a preguntas de esta redacción.

