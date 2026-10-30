El Consistorio inicia los trabajos del nuevo 'pulmón verde' de la barriada de la Paz de Andújar

Comienza la 'reconversión verde' de la barriada de la Paz. Para entender este fenómeno, hay que remontarse al mes de abril del año 2024, cuando ... los vecinos de la zona se movilizaron en contra de la construcción de una promoción pública de viviendas, al entender que ya se habían construido demasiadas y reclamaban más zonas verdes por cemento. Los moradores de este entorno periférico de la ciudad realizaron concentraciones y desplegaron pancartas.

Todo comenzó a gestarse cuando la ciudad recibió fondos Next Generation para la construcción de 26 viviendas de alquiler social, con una inversión de 2,3 millones de euros. Estas viviendas, con precios de alquiler asequibles (alrededor de 300 euros mensuales), estarían disponibles durante 50 años e iban dirigidas a jóvenes y familias. El presupuesto implicaba a tres administraciones, la local, autonómica y estatal y se bendijo por aquel entonces como un gran proyecto. Surgió el recelo de que se podría empeorar la convivencia social en la barriada y sus habitantes exigieron menos viviendas y más zonas verdes. Un grupo de vecinos se rebelaron y el colectivo vecinal se puso al lado de las reivindicaciones de la gente.

Los vecinos dejaron claro que no estaban en contra de las viviendas sociales, pero abogaron porque se acometieron dentro de un orden. Las protestas surtieron efecto y el equipo de gobierno accedió a estas reivindicaciones y se comprometió a la creación de un gran parque, tras entablar varias reuniones con ellos. Eso sí, la suspensión de la creación de las viviendas le valió las críticas de la oposición al alcalde. Bajo el parecer de los vecinos vecinal, el Ayuntamiento debería de haber contado ellos a la hora de acometer este proyecto, porque apuntaron que a la barriada apenas le quedaban escasas zonas de expansión y argumentaron que estaba necesitada de más zonas verdes.

Comienzo de las obras

El propio regidor, Francisco Carmona, ha confirmado a IDEAL que ya han arrancado las obras de este pulmón verde y se han adjudicado por un valor de 250.000 euros. Lleva consigo el nuevo parque canino, que se va a trasladar a la zona. Además, ha añadido que este entorno constará de una instalación deportiva nueva y de más zonas para aparcamientos. Pues esta zona irá dotada de viviendas unifamiliares. «Al final los vecinos tendrán el parque que querían y puede estar listo en unos cuatro meses», corrobora el primer edil iliturgitano.

Asociación vecinal

El presidente de la asociación de vecinos del barrio de La Paz, Francisco Expósito, indica que esta nueva zona verde se va a asentar sobre el antiguo parque y se va a extender hasta la zona de la caseta de la luz. El colectivo que representa pide que se le enseñe el diseño, para ver como ha quedado configurado. Una vez consumado este proyecto, la asociación exige una mayor y mejor limpieza en toda la barriada, la poda de los árboles de la avenida de América y el riego de los jardines. Expósito solicita que se restablezcan las patrullas a pie de la policía.

Otra de las reivindicaciones que han cobrado más vigor en este enclave, ha sido la mejora de la valla de deporte de la ronda San Julián. Esta ya tiene un cariz más político, porque su mal estado ha sido objeto de denuncia por parte del grupo municipal de Vox. Su portavoz, María Peinado, la llevó al pleno de la Corporación Municipal y ha realizado críticas en las redes sociales.