El Consistorio homenajea a siete docentes que cierran su etapa en Andújar

Viernes, 10 de octubre 2025

La antigua iglesia de Santa Marina albergó este jueves por la noche el ya tradicional acto del Homenaje al Docente, donde el Ayuntamiento reconoce y alaba en público la labor del profesorado que acaba de pasar a la jubilación.

Su área municipal de Educación rindió tributo a siete docentes que, con vocación, esfuerzo y cariño, han formado a generaciones de andujareños, dejando una huella imborrable en la ciudad. Los profesores homenajeados fueron María Francisca Quesada Sánchez (CEIP Cristo Rey) Francisco Haro Laguardia (IES Jándula), Francisco Luis Vico Gallego (CDP Virgen de la Cabeza) Francisca Martínez Sola (CEIP Capitán Cortés) Elena Alcaide Font (CEIP Francisco Estepa Llaurens) María José Salas Martínez (CEIP Francisco Estepa Llaurens) y Soledad Hernández Carmona (CEIP Francisco Estepa Llaurens).

El Consistorio iliturgitano quiso ensalzar con este entrañable homenaje el papel que desempeñan los docentes en la formación humana y académica de numerosas generaciones de iliturgitanos. «Es entrañable porque es un reconocimiento a nuestros maestros, que durante 40 años de su vida han cuidado de la ciudadanía, por lo que han supuesto un apoyo a nuestras familia, por lo que Andújar siempre está en deuda con ellos, porque han dedicado su tiempo a formar a nuestros hijos y nuestros nietos», señaló el alcalde, Francisco Carmona quien estuvo acompañado por la edil de Educación, Azucena Cepedello, y por varios concejales de la Corporación Municipal, la mayoría de los asistentes profesores, ya jubilados y en activo.

Gratitud

El profesorado homenajeado se mostró muy agradecido por el homenaje que les llenó de emoción, porque para ellos, supone cerrar con gratitud una vida dedicada a la enseñanza y servicio en la ciudad. Esa emoción estuvo compartida por sus familiares amigos y compañeros que no pudieron ocultar su júbilo y las lágrimas en un acto que coronó y jalonó décadas consagradas a la enseñanza. Durante el acto, conducido por Olivia Aranda, se mostró en un video una breve y descriptiva semblanza de los siete docentes homenajeados, con varios puntos en común, ya que han impartido su magisterio en varios centros de la provincia de Jaén, de otras de Andalucía, para cerrar su etapa profesional en Andújar, donde han dejado su huella y su impronta.

El acto de reconocimiento concluyó con la actuación musical de la Big Band del Conservatorio Profesional de Música 'Juan de Castro', que deleitó a los asistentes con los temas 'Milestones', 'Chamaleon', 'Afro Blue' y 'Sing, Sing, Sing'. Fue un vibrante epílogo a una noche de emociones, añoranzas y de sinceros y hondos agradecimientos.

