El Consistorio garantizará la seguridad en la planta de biogás

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona, ha informado este miércoles del estado de tramitación del proyecto para la instalación de una planta de biometano en el municipio, dentro de la Alianza Andaluza del Biogás impulsada por la Junta de Andalucía en 2025, que busca posicionar a Jaén como líder en descarbonización y economía circular.

El primer edil ha subrayado que el proyecto se encuentra únicamente en fase de información y exposición pública, primer trámite administrativo de un proceso largo y garantista. En esta etapa se abre el plazo de alegaciones en el que cualquier ciudadano, entidad o colectivo podrá presentar sus aportaciones, dudas o propuestas. El último paso después del largo proceso de informes, permisos, tramitaciones, aprobación plenaria, etc, sería la licencia municipal, y ésta se otorgará «sólo si se han cumplido escrupulosamente todas las garantías».«Estamos en una etapa en la que se abre el plazo de alegaciones.

Cualquier ciudadano, entidad o colectivo puede participar y el Ayuntamiento garantizará que la voz de nuestros vecinos sea escuchada y tenida en cuenta», señaló el regidor. Además el Ayuntamiento, ha anunciado Carmona, realizará un estudio externo de olores para asegurar doblemente el cumplimiento de este punto.

Carmona quiso trasladar un mensaje de tranquilidad y desmentir rumores sobre la iniciativa, destacando que la planta no trabajará con basuras ni residuos contaminantes, sino exclusivamente con alperujo, subproducto natural de las almazaras.

La instalación está concebida como un sistema cerrado y con filtros de seguridad, de modo que no generará emisiones ni olores incontrolados, y deberá superar la Autorización Ambiental Integrada de la Junta de Andalucía, la más exigente en materia medioambiental. «Toda la planta estará cerrada y controlada con la máxima tecnología. Nunca pondría en riesgo la salud ni el bienestar de mis vecinos. Ese compromiso es inquebrantable», afirmó el alcalde.

El proyecto contempla una inversión de 27,9 millones de euros y la creación de 25 empleos directos y más de 60 indirectos vinculados a la construcción, logística y mantenimiento. Además, se instalará en Andújar una planta asociada de producción de fertilizantes ecológicos, generando valor añadido para la agricultura y nuevas oportunidades para el tejido productivo local. «Hablamos de la primera gran industria en décadas para Andújar. Supone empleo, diversificación económica y la oportunidad de situar a nuestra ciudad en la senda de la sostenibilidad y la innovación», destacó Carmona.

El alcalde recordó también que en los últimos días se ha reunido con vecinos y representantes de las pedanías cercanas para escuchar sus inquietudes y ofrecer información de primera mano, así como, ofrecerles toda la información y asesoramiento en la presentación de alegaciones.

«Mi compromiso es la máxima transparencia. El Ayuntamiento de Andújar no dará luz verde a ningún proyecto que ponga en riesgo la seguridad, la salud o la calidad de vida de la ciudadanía», recalcó.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a participar en el proceso con serenidad y confianza: «Les npido que utilicen los cauces de alegaciones y consultas públicas que ahora se abren. Solo con información veraz y responsabilidad avanzaremos juntos hacia el futuro que Andújar merece».