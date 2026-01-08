Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Carmona en el parque del Arco de Capuchinos. ANDÚJAR IDEAL

El Consistorio emprende la mejora de los parques infantiles

INFRAESTRUCTURAS ·

Empieza con la renovación de tres de ellos en distintos enclaves de la ciudad con una inversión de 81.000 euros

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 8 de enero 2026, 12:22

Comenta

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto de remodelación integral de tres parques infantiles del municipio, con una inversión total de 81.000 euros, ... destinada a renovar por completo sus instalaciones y garantizar espacios de ocio más seguros, modernos y accesibles para la infancia y las familias.

