El Consistorio emprende la mejora de los parques infantiles

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto de remodelación integral de tres parques infantiles del municipio, con una inversión total de 81.000 euros, ... destinada a renovar por completo sus instalaciones y garantizar espacios de ocio más seguros, modernos y accesibles para la infancia y las familias.

Las actuaciones se están llevando a cabo en el parque del Arco de Capuchinos, el parque del Altozano La Victoria y el parque de la barriada La Paz, e incluyen la sustitución completa de los juegos infantiles, la renovación del suelo amortiguador y la instalación de nuevo vallado de seguridad en cada uno de los recintos.

Estrategia

La remodelación de estos parques forma parte de la estrategia municipal de mantenimiento y modernización de las zonas verdes y áreas de juego, consideradas elementos clave para la calidad de vida, el ocio saludable y la cohesión social en los distintos barrios del municipio andujareño. El alcalde Francisco Carmona, ha destacado tras visitar las actuaciones que esta inversión responde a una demanda vecinal y al compromiso firme con el bienestar de las familias y la seguridad de los más pequeños. «Estamos renovando parques que son puntos de encuentro fundamentales en nuestros barrios, adaptándose a criterios actuales de seguridad y calidad», destaca.

Carmona ha subrayado, además, que estas actuaciones se enmarcan en la línea de trabajo del equipo de gobierno para la mejora de los espacios públicos de todos los rincones del municipio andujareño.