El Consistorio continúa con los trámites necesarios para crear la planta de biogás

El Ayuntamiento y la Plataforma STOP Biogás Andújar ha mantenido un encuentro donde le detalló los procedimientos que se seguirán para la implantación de la ... planta de bioemetano en el municipio.

Los representantes del Consistorio, el alcalde y responsables de las áreas de Urbanismo y Medio Ambiente, mostraron el interés en el trabajo y colaboración de manera conjunta y coordinada con la plataforma, y se comprometieron a revisar todas las alegaciones presentadas, «y avanzando en los trámites necesarios para garantizar un proceso transparente y orientado a la protección del municipio y del interés general», señalan desde el ente local.

El Consistorio dice mantener su compromiso con una planificación urbanística responsable, con la defensa del territorio, la seguridad ambiental y la participación ciudadana, y afirma que seguirá informando de forma oficial sobre los avances que se produzcan en este ámbito. «Continuamos trabajando con responsabilidad para dar respuestas claras y proteger Andújar sin que ningún vecino o colectivo se vea perjudicado».

Comunicado de la plataforma

La plataforma ha emitido un comunicado sobre el desarrollo dando su versión sobre ese encuentro. Deja claro que la planta no tratará los restos orgánicos de animales y que no se crearán macrogranjas en vegas, terrazas y zonas de poblamiento disemimado. Los integrantes de la plataforma exigieron una transparencia pública de todos los pasos que vaya a dar el Consistorio para la adecuación de esta planta y exigirá todos los detalles del estado del expediente, del proceso de análisis de las alegaciones y delos avances de la modificación del PGOU.

La plataforma Stop Biogás Andújar avisa que estará muy vigilante a este y otros proyectos de índole industrial que se vayan a acometer en la ciudad, «Para que se tramite con rigor, participación ciudadana y respeto absoluto del entorno». Los vecinos de los poblados que se hallan en las inmediaciones de la zona donde se va a levantar la planta siguen sin ver claro el proyecto.