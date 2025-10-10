Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carmona y Expósito firmaron el acuerdo. A A.

El Consistorio y los colectivos vecinales tejen alianzas

ASOCIACIONISMO ·

El alcalde y el presidente de la Federación Alcazaba firman un convenio para impulsar la convivencia y las cohesión en las barriadas

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:23

Comenta

El Ayuntamiento de Andújar ha suscrito un nuevo convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios Alcazaba, con el objetivo de fortalecer el movimiento vecinal y respaldar las actividades que esta entidad desarrolla a lo largo del año. El acuerdo, firmado por el alcalde, Francisco Carmona Limón, y el presidente de la Federación, Francisco Expósito Ortega, está dotado con una subvención con cargo al presupuesto municipal de 2025.

A través de este convenio, el Ayuntamiento ha reiterado su compromiso con la participación ciudadana y con el impulso de iniciativas que promueven la convivencia, el bienestar y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Andújar.

«El trabajo conjunto con las asociaciones vecinales es fundamental para construir una ciudad más participativa y cohesionada. Con este apoyo damos continuidad a una línea de colaboración que reconoce la labor que estas entidades realizan día a día en nuestros barrios», ha señalado el alcalde, Francisco Carmona.

Por su parte, la Federación Alcazaba ha destacado la importancia de este respaldo municipal, que permite mantener y ampliar su programa de actividades en ámbitos como la información al consumidor, la dinamización social y la formación vecinal.

El acuerdo, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento y forma parte del compromiso del gobierno¡ local con el fortalecimiento del tejido asociativo y la participación ciudadana como pilares del desarrollo social de Andújar.

