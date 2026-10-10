El Ayuntamiento de Andújar apela al uso del punto limpio municipal

El área municipal de Medio Ambiente ha recordado a la ciudadanía la disponibilidad del punto limpio municipal como recurso gratuito para depositar muebles, electrodomésticos, aparatos ... electrónicos, baterías de vehículos, madera y escombros procedentes de pequeñas obras domésticas, entre otros residuos.

El objetivo de esta información la de fomentar el uso de estas instalaciones, evitar el abandono de enseres en la vía pública y los espacios naturales y contribuir al mantenimiento de una ciudad más limpia y sostenible. El concejal del ramo Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, ha destacado la importancia de dar a conocer este servicio para que la ciudadanía sepa dónde acudir cuando necesite deshacerse de objetos y materiales que ya no utiliza en su hogar. «Andújar tiene que estar limpia y es cosa de todos. Tenemos que colaborar entre todos», ha señalado, insistiendo en que el punto limpio permite depositar los residuos domésticos admitidos de forma totalmente gratuita y sin límite de cantidad, dentro de las condiciones de uso de la instalación.

Entre los materiales que pueden llevarse al punto limpio se encuentran muebles, sofás, electrodomésticos de todo tipo, ordenadores, baterías de vehículos, madera y escombros derivados de pequeñas obras realizadas en los hogares. Se trata de un servicio destinado a residuos de origen doméstico, por lo que los residuos industriales deben gestionarse a través de los gestores autorizados correspondientes.

Procedimiento

Durante la visita a las instalaciones, Rodríguez ha explicado que el procedimiento es sencillo y que el personal del punto limpio está disponible para ayudar a descargar los materiales y clasificarlos adecuadamente. El horario de invierno es de martes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas, y de lunes a viernes, de 16:00 a 19:00 horas. De este modo, la ciudadanía dispone de franjas horarias tanto de mañana como de tarde para hacer uso de este servicio municipal. El concejal ha advertido de que siguen detectándose abandonos de residuos, especialmente en el entorno rural y en la periferia de Andújar, donde aparecen escombros, muebles y otros enseres domésticos.

Estas prácticas, aunque atribuidas a una minoría, perjudican la imagen de la ciudad, afectan a la salubridad de los espacios y generan malestar entre la ciudadanía. En este sentido, ha recordado que el abandono de residuos en la vía pública, en espacios naturales o en lugares no habilitados puede conllevar sanciones conforme a la ordenanza municipal.