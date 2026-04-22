La consejera de Medio Ambiente se reúne con el pleno de la Cámara de Comercio de Andújar
ECONOMÍA ·En el encuentro, se abordaron asuntos como la actividad económica y empresarial, el nuevo marco normativo en el ámbito sostenible
JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ
ANDÚJAR
Miércoles, 22 de abril 2026, 19:16
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha mantenido este miércoles una reunión institucional con el pleno de ... la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Andújar, en un encuentro celebrado en la sede de la entidad cameral, en el que se analizó la situación económica de la ciudad.
En la misma, acompañando a la consejera, asistió la delegada del Gobierno de la Junta en Jaén en funciones, Ana Belén Mata. Por parte del ente cameral andujareño, estuvieron presentes el presidente, Eduardo Criado; los vicepresidentes, Javier Camello, Luis Miguel Piña y Maribel Bonachela; los vocales Salvador Pérez, María Jesús Lozano, Juan Carlos Muñoz y Francisco Téllez; la gerente, Ana Peña, y técnicos del ente cameral.
Durante la reunión, se trataron distintas cuestiones de carácter general relacionadas con la realidad económica y empresarial de Andújar, así como con los cauces habituales de interlocución institucional. En este contexto, se abordaron asuntos relacionados con la actividad económica y empresarial, el nuevo marco normativo en el ámbito de la Sostenibilidad y el Medio Ambiente, así como los mecanismos habituales de interlocución entre las cámaras de comercio y la Junta de Andalucía.
Durante el encuentro, Catalina García destacó el papel que desempeñan las cámaras de comercio como entidades representativas del tejido productivo y como órganos de apoyo, información y asesoramiento a empresas y profesionales en su ámbito de actuación.
Relación
Asimismo, se puso de manifiesto la importancia de que la relación entre la Junta de Andalucía y las entidades representativas del sector económico se desarrolle desde el respeto a las competencias propias de cada institución, en un marco de coordinación administrativa y colaboración institucional.
Por parte del Pleno de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Andújar, sus miembros trasladaron a la consejera distintas consideraciones generales sobre la realidad económica y empresarial del territorio, así como sobre aspectos vinculados a la actividad productiva que guardan relación con las competencias de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Igualmente, expusieron el funcionamiento y las líneas de actuación habituales de la institución cameral en el ejercicio de sus funciones de representación, apoyo e intermediación.
El encuentro permitió, además, compartir información de carácter técnico y procedimental, así como aclarar aspectos relacionados con los canales administrativos existentes para la comunicación entre la Cámara y la Administración autonómica, dentro del marco normativo vigente. Posteriormente, la consejera realizó una visita institucional al Ayuntamiento, donde mantuvo una reunión con el alcalde, Francisco Carmona, y miembros del equipo de Gobierno. Firmó en el Libro de Honor. Durante el encuentro se trataron cuestiones de interés común en el ámbito de las competencias de ambas administraciones.
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