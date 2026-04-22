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Catalina García con el pleno de la Cámara. JUNTA DE ANDALUCÍA

La consejera de Medio Ambiente se reúne con el pleno de la Cámara de Comercio de Andújar

ECONOMÍA ·

En el encuentro, se abordaron asuntos como la actividad económica y empresarial, el nuevo marco normativo en el ámbito sostenible

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Miércoles, 22 de abril 2026, 19:16

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La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha mantenido este miércoles una reunión institucional con el pleno de ... la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Andújar, en un encuentro celebrado en la sede de la entidad cameral, en el que se analizó la situación económica de la ciudad.

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