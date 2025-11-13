El conocido ensayista Jesús Maeso protagoniza el acto inaugural del curso en la UNED

El salón de actos de la Casa Municipal de Cultura acogió este miércoles por la tarde el acto inaugural del curso 2025-26 de la ... UNED Andújar con la lección inaugural 'La leyenda negra en los Estados Unidos', impartida por el escritor y catedrático Jesús Maeso de la Torre, donde el conferenciante invitó a la reflexión sobre la historia de España.

Este conocido ensayista y profesor ubetense inició su alocución señalando que vecinos países europeos han sabido desprenderse de sus leyendas negras. «Cosa que no se ha sabido hacer desde España», afirmó. Maeso asentó su alocución en la civilización que el imperio español extendió por los hoy Estados Unidos, «de los que nos debemos sentir muy orgullosos, porque desde nuestro país se promovió la variedad de mestizaje y de cultura, a diferencia de otros países que propiciaron la colonización y la esclavitud».

Esta tesis viene avalada en los numerosos libros que ha escrito sobre la conquista de los españoles en tierras americanas, donde también intervinieron los frailes franciscanos. Jesús Maeso relató como en aquellas tierras se le profesa una gran admiración a los españoles, «sin embargo, los franceses y los ingleses lo han contado todo de forma distinta, porque eran nuestros enemigos», rebatió en su charla, de ahí que abogase al final de su intervención porque la sociedad española conociera la verdadera historia de su país, un mensaje que lanzó a la clase política.

Dimensión de la UNED

Pues la UNED es un foro para profundizar en estos tipos de conocimientos. El director de la extensión de Jaén, Vicente Ruiz, señaló en el acto que se ha convertido en un icono de la modalidad semipresencial a nivel europeo. Ruiz alabó el compromiso académico. social y cultural de la UNED. En Andújar ha auspiciado el foro de fauna ibérica, donde se pueden cursar de forma presencial grados como Educación Infantil y Social.