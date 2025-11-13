Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesús Maeso durante su alocución. GONZÁLEZ

El conocido ensayista Jesús Maeso protagoniza el acto inaugural del curso en la UNED

EDUCACIÓN ·

El conferenciante invitó a la reflexión sobre la historia de España

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:03

Comenta

El salón de actos de la Casa Municipal de Cultura acogió este miércoles por la tarde el acto inaugural del curso 2025-26 de la ... UNED Andújar con la lección inaugural 'La leyenda negra en los Estados Unidos', impartida por el escritor y catedrático Jesús Maeso de la Torre, donde el conferenciante invitó a la reflexión sobre la historia de España.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Un delincuente de Valencia muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  3. 3 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  4. 4 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  5. 5 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  6. 6 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  7. 7 Pedro Sánchez cita la supresión de un FP de Montefrío para criticar la política educativa del PP
  8. 8 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  9. 9 La Diputación de Granada se sale de la Mesa del Aeropuerto
  10. 10 Chicote busca en Granada las mejores habas con jamón de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El conocido ensayista Jesús Maeso protagoniza el acto inaugural del curso en la UNED

El conocido ensayista Jesús Maeso protagoniza el acto inaugural del curso en la UNED