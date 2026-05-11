Dicen, aquellos extranjeros que optan por aprender la Lengua Española, o sea, español, que lo mas difícil de aprender es conjugar los verbos- Y debe ... ser verdad, aunque yo, nacida española, andaluza e iliturgitana, por más señas, no lo haya experimentado. Pero digo que debe ser verdad, porque hay algunos verbos que a directivos y organizadores de actos y acontecimientos les resultan muy difícil, como dialogar, acordar y similares.

Y digo esto, por cuanto viene sucediendo, sobre todo en los últimos años, en la ciudad de Andújar, en el mes de mayo. Viene ocurriendo que, en el segundo fin de semana, sobre todo, todo se amontona. Comenzamos con las Cruces, que en todos los puntos de la geografía andaluza se celebran el primer fin de semana; argumentos me llegan de que cofradías y hermandades, a las que por cierto sólo incluye el concurso porque lo convoca la Agrupación, eso sí con el Ayuntamiento, no les da tiempo material tras la romería. Las cruces instaladas, a Dios gracias, cada año a más, han ampliado sus actividades con las respectivas procesiones de los pequeños, cosa que está muy bien y con actuaciones de baile.

Todo ello lleva consigo, no sólo ya como antaño las visitas de quienes no participan en la actividad central de ese fin de semana, como es la procesión de la imagen de la Virgen de la Cabeza, de regreso a su ermita de la calle Ollerías, después que abandonara esta el jueves de Romería y recibiera los cultos de su novena en la iglesia parroquial de San Miguel. Las miniprocesiones de las cruces, en especial las paralelas, ni que decir tienen de que todo lo que no suma resta. Sorprende como la titular está en una esquina y la «mini» en otra, por no hablar de la confusión musical. Quienes apostaron, en su día, por el costal para el traslado de la Patrona, sabían lo que se hacían, al menos hay uniformidad en algo, los anderos son historia pasada y para el Cerro. Expuestos los acontecimientos, por cierto con mucho éxito de público y una categoría en sus montajes que hasta llevan a dar los premios execuo, viene lo de conjugar los verbos y buscar la mejor solución que no reste, sino que sume; aunque suene a reiterativo, estamos a las puertas del ochocientos aniversario de la Aparición y debemos ir puliendo a no ser que queramos ofrecer una imagen lo más alejada posible de lo que fue. Cierto que ante la imagen, sea la del cerro o sea la de la ermita, el devoto se olvida del entorno y los vivas a su Morenita son los que le salen del corazón y punto Dicho lo del corazón, de ahí le ha salido Jose Mª Alcantara, junto a Teresa Flores, cuanto han realizado este año de 2026 y de él le saldrá a Isabel Moya para el año 2027, como ya lo hiciera tras ejercer este cargo entre los años 2023 y 2024, tras coger el cetro que la acredita, en la noche del pasado sábado, tras el corto recorrido procesional que la lluvia permitió y después de haber sido elegida por los cofrades.

Y a vuelta con conjugar, el próximo domingo tendremos la celebración de elecciones al Parlamento Andaluz y saben ¿qué?, pues que ni Juanma Moreno sabia que en Andújar era la Romería Chica, esa con la que se homenajea al hermano mayor saliente, ni la Real Cofradía Matriz, cuando creó esta romería sabia que un día seriamos una Comunidad Autónoma que elegiríamos a nuestros propios dirigentes, Y ahora ¿qué?, pues a conjugar obligación y diversión, vayamos a tener que acordarnos, durante cuatro años de la Romería Chica de 2026. Los candidatos, sobre todo los locales, en diversos puestos de salida en las respectivas listas electorales, están que no paran, los encuentros sectoriales del PP son día sí y día también, mientras otros como los andalucistas lo hacen con comparecencias o sorpresivamente su líder, como Vox. La próxima semana, este espacio lo ocupara acontecimientos electorales, imágenes y resultados de las urnas. La conjugación entre votación y diversión, esperemos que no relajación, se habrá hecho realidad. Por delante quedarán cuatro años para gobernar con acierto o no Andalucía y sólo un año para conmemorar un hecho, como es el 800 Aniversario de la Aparición de la Virgen de la Cabeza al pastor Juan de Rivas. Hay pues, que conjugar Andújar y Andalucía, Andújar y Colomera.