CÁMARA DE COMERCIO ·El concurso de escaparates navideños impulsa la dinamización y el consumo en el comercio local
ANDÚJAR IDEAL
ANDÚJAR
Lunes, 22 de diciembre 2025, 13:33
Como ya es tradicional, el Concurso de Escaparates Navideños destaca por su promoción del comercio de Andújar. Un total de 32 ediciones se cumplen de ... este certamen-exhibición que incentiva la creatividad y supone una herramienta de promoción del sector comercial impulsando la dinamización del sector y el consumo en el comercio local.
Este año ha crecido la implicación de los establecimientos comerciales hasta un total de 27 participantes correspondientes a diferentes sectores como moda infantil y mujer, belleza, salud, joyería, óptica, decoración, electrónica, alimentación y regalos.
Los establecimientos participantes son:
1
LORENA RODRÍGUEZ
C/Hermanos Carvajal, 1
2
MERCERÍA CONCHI
C/La Palma, 17
3
2CV
C/Quintería, 1
4
LA VIE EN ROSE
Plaza Rivas Sabater, 1
5
EL SALÓN DE LAS FLORES
DE Mº DOLORES CAÑO
C/Dr. Montoro, 2
6
COFRADÍA MATRIZ LOCAL CARIDAD
C/Ollerías,17
7
LITTLE KINGS
C/Ollerías, 9
8
BEBITOS
C/Ramón y Cajal, 3
9
FLOR REGALO
C/Gabriel Zamora, 17
10
INMA BELLIDO CEREMONIA
Plaza de la Constitución, 9
11
PELUQUERÍA LISO RIZADO
C/22 de Julio, 54
12
EME2
C/San Francisco, 5
13
JOYAMAR
C/Isidoro Miñón, 9
14
EXPERIMENTOS EN MI COCINA
C/22 de Julio, 17
15
CALZADOS LA JAMUGA
C/San Francisco, 6
16
PAOLA NOVIAS
C/San Francisco, 4
17
FLORISTERÍA POZOFLOR
C/12 de Agosto, 9
18
QUIERO UN COLCHÓN
Corredera de Capuchinos, 6
19
CLINICA INFINITY
C/Ibáñez Marín, 14
20
MOLI
C/12 de Agosto, 11
21
JOYERÍA BRIONES
Plaza de la Autonomía, 2
22
ZAPATERÍA SARA
C/Ollerías, 30
23
BASSI
C/Ollerías, 40
24
ZAMORA
C/Dr. Montoro, 8
25
MARIBEL
Corredera de Capuchinos, 13
26
HUMAN BEAUTY PRO 360
Corredera de Capuchinos, 38
27
MEDYCLINIC
C/Ollerías, 25
El jurado, compuesto por representantes de la Cámara de Comercio, del Ayuntamiento de Andújar y por expertos en decoración y arte, visitará los establecimientos participantes entre los días 22 y 31 de diciembre, emitiendo su fallo en fechas posteriores. Los escaparates, ambientados con motivos navideños, serán valorados especialmente por su originalidad, la calidad de la iluminación, la composición y la integración del conjunto, así como su carácter inédito.
Se otorgarán tres premios consistentes en:
Primer premio: 200 euros y diploma
Segundo premio: 150 euros y diploma
Tercer premio: 100 euros y diploma
Desde la Cámara de Comercio de Andújar se anima a todos los vecinos de la comarca a hacer un recorrido por los establecimientos participantes que llenan de creatividad y espíritu navideño las calles de Andújar. Pero, sobre todo, contribuyendo a fortalecer el comercio local dinamizando su actividad y reforzando las compras en el comercio tradicional de Andújar.
