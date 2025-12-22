Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambiente navideño por las calles de la ciudad. CÁMARA DE COMERCIO DE ANDÚJAR
Este año han participado un total de 27 establecimientos

El concurso de escaparates navideños impulsa la dinamización y el consumo en el comercio local

CÁMARA DE COMERCIO ·

El concurso de escaparates navideños impulsa la dinamización y el consumo en el comercio local

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Lunes, 22 de diciembre 2025, 13:33

Comenta

Como ya es tradicional, el Concurso de Escaparates Navideños destaca por su promoción del comercio de Andújar. Un total de 32 ediciones se cumplen de ... este certamen-exhibición que incentiva la creatividad y supone una herramienta de promoción del sector comercial impulsando la dinamización del sector y el consumo en el comercio local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Reabierto el tráfico en la A-92 tras casi dos horas cortada por la nieve
  2. 2 «Hacía mucho que no caía una nevada tan gorda, todo el pueblo está en la calle»
  3. 3 La nieve puede llegar a Granada capital en las próximas horas: 122 municipios en aviso de Aemet
  4. 4 El 90693, el tercer premio de la Lotería de Navidad, deja más de 25 millones en varios puntos de Granada
  5. 5 Nevada en la provincia de Granada, pueblo a pueblo: «Los jóvenes no están acostumbrados»
  6. 6 «Vi al hombre tirado en el suelo, entré y tiré de él hasta la calle, luego eché agua»
  7. 7 Un accidente entre tres coches colapsa la Circunvalación de Granada
  8. 8 El 23112, quinto premio de la Lotería de Navidad, deja 600.000 euros en el Carrefour de Armilla
  9. 9 El carmen de lujo en el Albaicín con piscina privada, terraza panorámica a la venta por un millón de euros
  10. 10 El 70048, el segundo premio de la Lotería de Navidad, cae íntegro en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El concurso de escaparates navideños impulsa la dinamización y el consumo en el comercio local

El concurso de escaparates navideños impulsa la dinamización y el consumo en el comercio local