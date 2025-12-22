El concurso de escaparates navideños impulsa la dinamización y el consumo en el comercio local

Como ya es tradicional, el Concurso de Escaparates Navideños destaca por su promoción del comercio de Andújar. Un total de 32 ediciones se cumplen de ... este certamen-exhibición que incentiva la creatividad y supone una herramienta de promoción del sector comercial impulsando la dinamización del sector y el consumo en el comercio local.

Este año ha crecido la implicación de los establecimientos comerciales hasta un total de 27 participantes correspondientes a diferentes sectores como moda infantil y mujer, belleza, salud, joyería, óptica, decoración, electrónica, alimentación y regalos.

Los establecimientos participantes son:

1

LORENA RODRÍGUEZ

C/Hermanos Carvajal, 1

2

MERCERÍA CONCHI

C/La Palma, 17

3

2CV

C/Quintería, 1

4

LA VIE EN ROSE

Plaza Rivas Sabater, 1

5

EL SALÓN DE LAS FLORES

DE Mº DOLORES CAÑO

C/Dr. Montoro, 2

6

COFRADÍA MATRIZ LOCAL CARIDAD

C/Ollerías,17

7

LITTLE KINGS

C/Ollerías, 9

8

BEBITOS

C/Ramón y Cajal, 3

9

FLOR REGALO

C/Gabriel Zamora, 17

10

INMA BELLIDO CEREMONIA

Plaza de la Constitución, 9

11

PELUQUERÍA LISO RIZADO

C/22 de Julio, 54

12

EME2

C/San Francisco, 5

13

JOYAMAR

C/Isidoro Miñón, 9

14

EXPERIMENTOS EN MI COCINA

C/22 de Julio, 17

15

CALZADOS LA JAMUGA

C/San Francisco, 6

16

PAOLA NOVIAS

C/San Francisco, 4

17

FLORISTERÍA POZOFLOR

C/12 de Agosto, 9

18

QUIERO UN COLCHÓN

Corredera de Capuchinos, 6

19

CLINICA INFINITY

C/Ibáñez Marín, 14

20

MOLI

C/12 de Agosto, 11

21

JOYERÍA BRIONES

Plaza de la Autonomía, 2

22

ZAPATERÍA SARA

C/Ollerías, 30

23

BASSI

C/Ollerías, 40

24

ZAMORA

C/Dr. Montoro, 8

25

MARIBEL

Corredera de Capuchinos, 13

26

HUMAN BEAUTY PRO 360

Corredera de Capuchinos, 38

27

MEDYCLINIC

C/Ollerías, 25

El jurado, compuesto por representantes de la Cámara de Comercio, del Ayuntamiento de Andújar y por expertos en decoración y arte, visitará los establecimientos participantes entre los días 22 y 31 de diciembre, emitiendo su fallo en fechas posteriores. Los escaparates, ambientados con motivos navideños, serán valorados especialmente por su originalidad, la calidad de la iluminación, la composición y la integración del conjunto, así como su carácter inédito.

Se otorgarán tres premios consistentes en:

Primer premio: 200 euros y diploma

Segundo premio: 150 euros y diploma

Tercer premio: 100 euros y diploma

Desde la Cámara de Comercio de Andújar se anima a todos los vecinos de la comarca a hacer un recorrido por los establecimientos participantes que llenan de creatividad y espíritu navideño las calles de Andújar. Pero, sobre todo, contribuyendo a fortalecer el comercio local dinamizando su actividad y reforzando las compras en el comercio tradicional de Andújar.