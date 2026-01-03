Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

ESCAPARATE GANADOR DE LA PRESENTE EDICIÓN. CÁMARA ANDÚJAR

El Concurso de Escaparates Navideños destaca por la creatividad y el ingenio

CÁMARA DE COMERCIO DE ANDÚJAR ·

El primer premio, dotado con 200 euros y diploma, ha sido para La Vie en Rose

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Sábado, 3 de enero 2026, 18:07

La creatividad, el esfuerzo y la implicación del comercio local han vuelto a ser los grandes protagonistas de la XXXII edición del Concurso de Escaparates ... Navideños, organizado por la Cámara de Comercio de Andújar con la colaboración del Ayuntamiento con motivo de la Campaña de Navidad 2025-2026. Este concurso se trata de una iniciativa consolidada que pone en valor el talento de los establecimientos participantes y refuerza la imagen del comercio tradicional como elemento dinamizador y atractivo urbano durante las fiestas navideñas.

