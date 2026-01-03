El Concurso de Escaparates Navideños destaca por la creatividad y el ingenio

La creatividad, el esfuerzo y la implicación del comercio local han vuelto a ser los grandes protagonistas de la XXXII edición del Concurso de Escaparates ... Navideños, organizado por la Cámara de Comercio de Andújar con la colaboración del Ayuntamiento con motivo de la Campaña de Navidad 2025-2026. Este concurso se trata de una iniciativa consolidada que pone en valor el talento de los establecimientos participantes y refuerza la imagen del comercio tradicional como elemento dinamizador y atractivo urbano durante las fiestas navideñas.

El primer premio, dotado con 200 euros y diploma, ha sido para La Vie en Rose, cuyo escaparate ha destacado por su elaboración artesanal de una escena del cuento de Lewis Carroll 'Alicia en el País de las Maravillas' convirtiéndose en un importante foco de atracción para vecinos y visitantes durante las fiestas navideñas.

El segundo premio, consistente en 150 euros y diploma, ha recaído en Lorena Rodríguez, gracias a una propuesta creativa recuperando las raíces tradicionales de la vestimenta tradicional navideña.

El tercer premio, dotado con 100 euros y diploma, ha sido concedido a Flor Regalo, cuyo escaparate ha sobresalido por su elegancia estética, el uso de elementos decorativos atractivos y una cuidada ambientación.