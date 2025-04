Una concentración exigirá el uso público y sin «intimidaciones» de las vías pecuarias de la serranía

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ ANDÚJAR Jueves, 3 de abril 2025, 13:56 Comenta Compartir

La Asociación Comunicando Iliturgi y la Plataforma por la Defensa de Vías Pecuarias y Caminos Públicos, han convocado para este domingo día 6 de abril, a las ocho de la mañana en la Plaza de España, una concentración para permitir el uso público de las vías pecuarias que cruzan el parque natural Sierra de Andújar, donde están convocados miembros colectivos de fotógrafos, ecologistas, vecinales y deportivos del entorno.

La Asociación Comunicando Iliturgi, Acoi, apela al cumplimiento de la ley a la hora de permeabilizar el parque natural Sierra de Andújar y permitir el tan anhelado desarrollo sostenible que se lleva persiguiendo. El presidente de este colectivo, Gerónimo Moreno, indica que las vías pecuarias son, «patrimonio de todos y no de unos pocos».

Obligatoriedad

La concentración se va a desarrollar con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Vías Pecuarias y Caminos Públicos. Moreno indica que, por ley, no hay ninguna vía pecuaria restringida, pero ataja, «todas están abiertas, pero vemos que no se cumple la ley y nos encontramos todavía con muchos impedimentos para cruzarlas , pese a que es un patrimonio cultural que tenemos que proteger». Moreno afirma que la serranía andujareña es una de las que posee mas caminos públicos de España y que históricamente Andújar era el punto de encuentro de la meseta con Andalucía». El presidente de Acoi dice haberse encontrado con intimidaciones físicas en las fincas a quienes atraviesan estas vías, «y denuncias falsas que se han tramitado, para amenazar a las personas por presuntos dueños de estas fincas a quienes utilizamos las vías pecuarias y esto no se puede consentir», deplora.

Esta concentración va a producir justo al año del anuncio que realizaron representantes de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Andújar del el inicio de los trámites para reabrir a los ciudadanos los cientos de kilómetros de vías pecuarias del Parque Natural Sierra de Andújar, cerradas desde 2003 y que limitaban el aprovechamiento sostenible de este espacio.