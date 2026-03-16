La Comunidad de Regantes decide parar la modernización por falta de fondos

Las esperanzas se han desvanecido por completo. La Comunidad de Regantes del Rumblar ha decidido paralizar el proyecto de modernización, al entender que la subvención ... comprometida para este año es «incompleta y no satisface las expectativas».

Así se expuso en la reciente asamblea que celebraron sus integrantes, quienes además advirtieron que no existe continuidad para los próximos años. La Comunidad de Regantes estaba sigue actualizando y modificando el proyecto que ya presentó en el año 2011. Seiasa, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, aprobó en diciembre de 2024 una subvención de 15 millones de euros para 2025, de los que la mitad los tenía que aportar la propia comunidad.

Convenio tripartito

El pasado mes de diciembre, se publicó la misma subvención, pero con distintos porcentajes. Aquí en el reparto, entró un nuevo actor, la Junta de Andalucía. En este sentido, los Presupuestos de la Junta anunciaron para el año 2026 una partida de 15 millones de euros. Desde esta comunidad se confirma que se ha quedado a a mitad.

Pero el mazazo se lo han llevado cuando ha visto la letra pequeña del convenio, que le obliga a la Comunidad de Regantes del Rumblar a realizar las expropiaciones, algo a lo que creen no están obligados. «Nos han vuelto a engañar como hace 15 años», han confesado a esta redacción responsables de la Comunidad de Regantes.

Esto sucede cuando el pantano del Rumblar ha alcanzado su mayor nivel de capacidad que propicia una gran campaña de regadío en la fértil vega de la zona. Pero por contra el sistema de regadío ha quedado obsoleto, porque ya casi alcanza los 90 años de existencia y parte de su infraestructura ha quedado destruida por el pasado tren de borrascas.