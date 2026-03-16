Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Andujar

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CANAL DE RIEGO, A LA ALTURA DE LA AUTOVÍA. GONZÁLEZ

La Comunidad de Regantes decide parar la modernización por falta de fondos

AGRICULTURA ·

El sistema de regadío ha quedado obsoleto, porque ya casi alcanza los 90 años de existencia.

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 16 de marzo 2026, 20:14

Comenta

Las esperanzas se han desvanecido por completo. La Comunidad de Regantes del Rumblar ha decidido paralizar el proyecto de modernización, al entender que la subvención ... comprometida para este año es «incompleta y no satisface las expectativas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida por levantar del pelo, zarandear y golpear a su hija de dos años en Granada porque «se portaba mal»
  2. 2 Una pelea multitudinaria en un partido entre el Íllora y el Puerto de Motril deja cuatro heridos, uno con la mandíbula rota
  3. 3 Herida una mujer al ser atropellada por el metro en la avenida Juan Pablo II
  4. 4 Los nueve restaurantes de Granada recomendados por Michelín recogen su placa
  5. 5 El día que pueden regresar las lluvias a Granada esta semana
  6. 6 Granada se vuelca con el casting para una serie de época: «Soy cajero, pero dentro de mí hay un pequeño actor»
  7. 7

    Granada impulsa un parque municipal de VPO en alquiler
  8. 8 Adiós a uno de los helados más clásicos del verano: el icono de los años 90 y 2000 que desaparece de bares y chiringuitos
  9. 9 El nuevo restaurante de comida africana en Granada que acumula cinco estrellas en Google
  10. 10 Desmantelada una red en Granada que obligaba a ejercer la prostitución 24 horas al día

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Comunidad de Regantes decide parar la modernización por falta de fondos

La Comunidad de Regantes decide parar la modernización por falta de fondos