Complicidad y trabajo

Ya se cumple una semana en la que el nuevo alcalde Paco Carmona y su equipo de gobierno entraran por la puerta del Palacio Municipal, para cumplir con su trabajo y obligaciones. Ha sido una semana vertiginosa. Durante toda la campaña electoral Carmona Limón no dejó de destacar que su equipo de concejales era un equipo preparado para comenzar a trabajar el mismo lunes día 19 y así fue. Lo que quizás no sabía, el concejal del área correspondiente, es que lo haría a las 7 de la mañana con los trabajadores municipales que iniciaban su tarea a esa hora. Allí estaban, para satisfacción de la mayoría que reconocían la preocupación por sus tareas; no en vano, enlos anteriores gobiernos del PP en el Ayuntamiento, Carmona Limón siempre tuvo la responsabilidad de personal. Cambio de atuendo, no era hora de chaqueta y corbata, y saludo al resto de personal.

A media mañana, primera visita institucional, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, quien conocía ya los proyectos de la mano del propio alcalde cuando estaba en laoposición municipal, vino a conocerlos in situ y el alcalde entendió este desplazamiento como un guiño ante el reto que se ha marcado su equipo de abrir el parque natural Sierra de Andújar y colocarlo como referente en el turismo de interior. El consejero quiso dar un respaldo a este objetivo que tiene el recién elegido primer edil de situar al lince ibérico como el exponente del turismo en el municipio, además de Zumacares y las vías pecuarias. Todo ello será el primer impulso desde la Junta a la promoción turística de Andújar. Al día siguiente, el grupo de concejales del gobierno municipal conocían todas sus responsabilidades, por cierto muy acorde a sus perfiles, como si el primer edil, en vez de profesor hubiera sido psicólogo. Félix Caler, Almudena García y Luis Villas, los tres pesos pesados, junto al de las finanzas Manuel Fernández. Que un diplomado en Turismo como Juan Carlos Martínez y además empresario hostelero, no es casualidad. Como curioso es que, por primera vez sea un hombre quien lleve Familia e Inclusión Social, Manolo Mezquita. Que una maestra lleve Educación, como Azucena Cepedello o Medio Ambiente Emilio Rodríguez, ingeniero Forestal, o Juventud y Deportes una diplomada en ello como María José Fuentes y Festejos Antonio Torres o Rosa Sola, auxiliar de Enfermería, todo lo relacionado con Mujer y Participación Ciudadana, es haber mirado con lupa los componentes de una lista electoral destinada a gobernar. Ahora están por ver las liberaciones, pues todos ellos tienen trabajo estable o negocios propios, que no ha ocurrido en otros gobiernos, desde hace ya algún tiempo. Y como no hay dos sin tres, el delegado del gobierno de la Junta, Jesús Estrella, que según declaraciones, piensa hacerlo con todos y cada uno de los alcaldes elegidos, que comenzó su apoyo institucional por su amigo y fiel compañero Francisco Carmona. Sobre la mesa, todo aquello que resta de aquella vieja lista de más de medio centenar de peticiones, de las que han ido quedando, desde que gobierna la Junta el PP, las que poca colaboración municipal, dicen han encontrado; entre ellas el yacimiento arqueológico del altozano Deán Pérez de Vargas . Si que ya se inicia el cambio de ventanas delInstituto viejo, que están más viejas que el edificio. La complicidad y el trabajo conjunto de ambas Administraciones, Junta y Ayuntamiento y si de camino cayera en el mismo signo el Gobierno Nacional, sería el gran momento para el autentico cambio de la ciudad de Andújar, pregonado en su campaña por Carmona Limón; porque otras alineaciones de signo distinto nos han caído, pero no nos han servido, desgraciadamente. De momento, los «amigos «Estrella y Carmona han mostrado su complicidad y han trazado una hoja de ruta factible, eso sí, con trabajo, cuyas declaraciones van en la misma dirección, como en el tema de vivienda. Y algo que ha caído de rebote es lo del coso centenario de Andújar que vuelve a manos de la empresa de Antonio Sanz y José León, con Festejos para la Feria de Septiembre y que según los entendidos es una muy buena noticia para el mundo taurino de la ciudad y su entorno, cuyos carteles se darán a conocer en el I Pregón Taurino de la feria de Andújar, que disertará el propio José León.