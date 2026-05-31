El complejo turístico y la nueva residencia se frenan en Andújar

En noviembre del año 2023, se presentó en la Casa Municipal de Cultura la conversión de la popularmente conocida como 'Viña Argimiro', en un complejo ... turístico, con un hotel de tres estrellas de 50 plazas, dotado con zonas para bungalows, auto caravanas, restaurante, de zonas comunes como piscina y un área de servicio cercana.

La empresa Ingeconsa y el grupo Rural Sierra Morena idearon este proyecto, que debía estar listo para la romería del año 2025. La inversión ronda los tres millones de euros y pretende crear 25 puestos de trabajo directos. La finca donde se va construir el complejo posee una extensión de cuatro hectáreas con un total de cuatro edificaciones, dividida en dos partes. Un total de 1.137 metros cuadrados están construidos, regularizados y legalizados.

La empresa va a respetar el salón de la antigua casa y va a aprovechar su potencial hidráulico con una fuente por donde siempre brota un manantial. La viña de Argimiro es una de las más espectaculares de la zona y tiene su historia patrimonial y también de personalidades, porque servía como punto de encuentro para los ministros de la época, debido a las grandes relaciones que tenía el entonces alcalde, Argimiro Rodríguez con Franco.

Estado de proyecto

El alcalde, Francisco Carmona (que también asistió a la presentación del proyecto) ha indicado a preguntas de esta redacción, que los promotores del proyecto están esperando a la resolución de actuación de medio ambiente, que abarca la intercesión de la carretera con la zona de esta viña y constata que la obra civil ya está hecha. Agrega que falta una pequeña ampliación de terrazas y constata que la zona de la gasolinera y la zona de servicios precisan de los informes medioambientales. Detalla que ya se ha presentado los estudios pertinentes de sostenibilidad.

Esta infraestructura se levantará en el punto kilométrico 13, 700 de la carretera del Santuario de la Virgen de la Cabeza, a orillas del cruce con la vía que conduce hasta el núcleo de la Carretera de La Parrilla, en plena sierra y a las puertas del parque natural Sierra de Andújar. Se va a asentar en un núcleo de población importante de la sierra.

Proyecto del centro residencial

Pues el propio alcalde, Francisco Carmona,y el CEO de Euroger, Diego Ortega, dieron a conocer en abril de 2024 en la antigua iglesia de Santa Marina el nuevo proyecto la Residencia y Centro de Día para Mayores Senior Andújar, que contará con un total de 123 plazas para residentes y generará en torno a 120 puestos de trabajo directos e indirectos. La inversión que se anunció es de nueve millones de euros.

Aquel día se habló que las obras comenzarían en septiembre de ese año 2024. La apertura de esta residencia estaba prevista para otoño de este año 2026. El primer edil ha señalado que ya se está en condiciones de conceder la licencia de obras. Se han tenido que resolver asuntos de suministros eléctricos y de agua. Habrá que ubicar un transformador. La empresa puede empezar con la urbanización, pero espera a tener resueltos los problemas de los suministros.

El complejo ocupará toda la manzana entre las calles Paco de Lucía y Luis Braille, un total de 6.900 metros cuadrados ubicados cerca del complejo deportivo Okeymas, conocido como la piscina cubierta, y contará con un total de 5.193 metros cuadrados construidos entre sótano y tres plantas. También contará con jardines y plazas de aparcamiento. La residencia en sí tendrá un total de 108 habitaciones, 15 de ellas dobles y el resto, individuales, que darán cabida a 123 usuarios.

Y en mayo de 2024 se presentó en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura, una plataforma logística de la empresa Ska Logistik, en el polígono industrial Ave María, con oficinas y muelles de carga, que estaría terminada en enero de este año 2026 para sumar más de 50 nuevos empleos para 2028, con una inversión total de más de cuatro millones de euros. Desde la empresa se reconoce este retraso, pero afirma que se tiene que tener todo atado para su puesta en marcha.