Comienza la carrera

Comenzó la carrera, y no precisamente la de San Antón. Andújar tuvo su particular carrera electoral el pasado viernes.

La consejera de Educación Patricia del Pozo acudía veloz a la llamada del grupo de concejales del PP local para ser receptora de las necesidades que en su área, están pendiente de ejecutarse en nuestro municipio, después de que parte de ellas se hayan acometido o estén en vía de acometerse, después de décadas de pedírselo al gobierno autonómico socialista. Del Pozo, que tiene claro y remarcó hasta la saciedad el espíritu de servicio de su partido y Juanma Moreno para con los andaluces y en este caso para los iliturgitanos, conoció las necesidades perentorias de la comunidad educativa iliturgitana de l parte del portavoz actual popular en el Ayuntamiento y candidato a las próximas elecciones Francisco Carmona.

Como buen profesional que ha sido, Carmona Limón conoce las necesidades de este colectivo, mas como hijo y residente en la ciudad, que incluso como político. La consejera mostró su disposición para que el candidato encuentre el mejor terreno abonado ante las elecciones municipales de mayo y satisfacer las necesidades de la comunidad educativa de Andújar tan pronto como le sea posible, amén de las ya iniciadas. Si la jornada de trabajo dio sus frutos, lo conoceremos de aquí a mayo, por aquello de obras son amores y no buenas razones, en este caso palabras o promesas que, como las de ambos hospitales sean realidad.

El otro bloque, el del PSOE, el mismo día y a la misma hora, se reunía, también en su sede, con el grupo parlamentario jiennense en Andalucía, seguro que para tratar los temas relativos a esta población y su línea reivindicativa. Lo que resulto curioso y hasta sorprendente, es que dicha reunión viniese acompañada de una visita a las instalaciones de una empresa que se quiera o no, mas se ha visto afectada por una decisión o no facilitación del gobierno municipal socialista, cual es la de Luis Piña, que en su día se vio obligada a ampliar sus instalaciones en terrenos de la vecina Marmolejo. No sabemos si la visita fue de desagravio o vinieron a ofrecer o subsanar errores. Nada ha trascendido al respecto, pero las imágenes están ahí, con el máximo responsable de la provincia del PSOE, Francisco Reyes. Quizás en fechas próximas o a lo largo de este año conozcamos el objetivo de tan señalada visita o al menos sorprendente visita.

Mientras continua la carrera electoral, también se verbaliza en forma de valoración de lo que han supuesto las actividades navideñas, según el cristal del partido político con el que se han mirado. Antes se decía que la feria era según te iba, ahora según el partido político que las analiza. Pretender que la concejal andalucista las hayas visto bien hubiera sido incongruente.

Para ella ha faltado coordinación y sobre todo actividades para los más pequeños, mientras que el alcalde y su equipo de gobierno, incluido su socio de IU-Podemos hablan de una gran participación, seguridad total, frente a la inseguridad que proclama la andalucista y la falta de información. Olvidamos que Navidad significa gente en las calles, que el buen tiempo ha acompañado a las actividades y que el personal estaba deseoso de disfrutar, sin restricciones, de cuanto se había programado. No han faltado las grandes convocatorias, como la Cabalgata de Reyes y el Heraldo, mejorados ambos con respecto a años anteriores, ni los conciertos tanto de Navidad, como de Año Nuevo que han hecho las delicias de los amantes de la Música.

Ni que decir tiene que todo es mejorable y que se echan en falta actividades, principalmente dedicadas más que nada a los jóvenes, más que a la población infantil. También es verdad, que la ausencia de incidentes hace ver el desarrollo de los actos con otra perspectiva. Siguen sobrando los petardos y faltando limpieza tras los días señalados. Sírvase para anotarlos el área correspondiente. Mientras el turismo de nuestro Parque Natural sigue, aunque de forma lenta, creciendo. Ahí está ahora FITUR, aprovechémoslo.