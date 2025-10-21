Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

CARTEL DE LA PRESENTE EDICIÓN. C. C. A.
El próximo viernes 24 de octubre se celebrará en las calles del Centro Comercial Abierto de Andújar

El comercio de Andújar se vestirá de fiesta con la IV edición de la Noche en Blanco

COMERCIO ·

Música, danza, arte y espectáculos familiares se unen a descuentos atractivos y promociones comerciales para atraer vecinos de toda la comarca

ANDÚJAR IDEAL

ANDÚJAR

Martes, 21 de octubre 2025, 18:40

Comenta

El próximo viernes el comercio de Andújar brillará con luz propia en la cuarta edición de «La Noche en Blanco del Comercio de Andújar», una cita que convertirá las principales calles comerciales en un gran escenario lleno de vida, música y oportunidades de compra.

Se trata de una actividad de dinamización comercial de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar a través del Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2025 con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, y por la Dirección General de Política Comercial con la destacada colaboración del Ayuntamiento de Andújar y de las asociaciones comerciales del municipio.

El evento, que se celebrará desde las 17:30 hasta las 21:30 horas, tiene como objetivo impulsar el comercio local y atraer tanto a vecinos como visitantes de la comarca a disfrutar de una experiencia única de ocio y consumo responsable.

Durante la presentación, celebrada esta mañana, estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Comercio de Andújar, Eduardo Criado; el concejal de Promoción y Comercio, Juan Carlos Martínez; la gerente de la Cámara, Ana Peña, y el responsable del área de Comercio Interior, Ángel Luis Calzado, quienes destacaron la importancia de esta iniciativa para reforzar la actividad económica local, la estrecha colaboración entre la Cámara y el Ayuntamiento para su desarrollo y poner en valor la identidad comercial de Andújar.

La programación de esta jornada incluye pasacalles, actuaciones musicales, exhibiciones deportivas, caricaturas, talleres y espectáculos que se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad para animar el recorrido del visitante y promover el contacto directo con los comercios participantes.

Entre las actividades destacan el pasacalles infantil con personajes Disney, el pasacalles pirata, una charanga musical, caricaturas en directo, talleres de tatuajes temporales, exhibiciones de taekwondo y actuaciones de danza a cargo de Los Bailongos y Los Calcao's. Además, se ofrecerá la ruta interpretativa «Historia y presente del Comercio de Andújar», una propuesta cultural para conocer el pasado comercial de la ciudad a través de sus calles y edificios emblemáticos.

Los comercios participantes ampliarán su horario de apertura hasta las 21:30 horas, ofrecerán descuentos especiales y vestirán sus escaparates con decoraciones temáticas, generando un ambiente festivo y acogedor. También podrán exponer artículos en la calle y lucir el cartel oficial de La Noche en Blanco del Comercio. La jornada culminará apoyando al Festival Delicatessen Andújar Music, que traerá al Palacio de los Niños de Don Gome el concierto de Dorantes Big Band Jazz Project con la Bandarax, organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento de Andújar.

