Comerciantes de Andújar se adentran en la mejora visual de sus establecimientos

La Cámara de Comercio de Andújar puso ayer el foco en la relación entre las emociones, la experiencia de compra y la imagen comercial con ... la celebración de la jornada 'Neuromarketing aplicado al Escaparatismo y a la Imagen Comercial', una iniciativa que acercó al comercio herramientas prácticas para comprender mejor las nuevas tendencias visuales, cómo percibe el cliente un establecimiento y cómo puede utilizarse el escaparate para mejorar su experiencia y así incentivar aún más sus ventas.

Un total de 20 participantes asistieron a la jornada que se desarrolló en la Casa Azul con un café networking. El programa abordó el escaparate como uno de los principales canales de comunicación que una empresa tiene a pie de calle para mostrar sus productos abordando aspectos como la psicología del consumidor, los elementos y objetivos del escaparate, la iluminación, el color, la composición, la imagen comercial y las claves del neuromarketing aplicadas al retail.

El presidente de la Cámara de Comercio, Javier Camello, dio la bienvenida a los asistentes agradeciendo haber dejado sus negocios por unas horas para contar con esta formación práctica tan demandada. El concejal de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Andújar, Juan Carlos Martínez, destacó la importancia de conocer las tendencias actuales y obtener herramientas para conectar con el público.

Tras este primer contacto la jornada continuó con una ruta por los establecimientos participantes en la que se realizó un análisis práctico de sus escaparates y recibieron recomendaciones para mejorar su composición, comunicación visual y para atraer la atención del consumidor.

Actuación

Esta jornada se trató de la primera actuación que la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Andújar realiza en el marco del I Plan Cameral de Andalucía, 2026-2028 que impulsa el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y la Junta de Andalucía.