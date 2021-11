EL COLOR Y EL CRISTAL

Que todo es según el cristal con el que se mira, ni lo dudamos; a las pruebas las declaraciones la pasada semana desde el PSOE y desde el PP, con lo que se hace en la ciudad, unos y con lo que no, los otros. Desde el PSOE y en declaraciones del secretario de Política Municipal de la agrupación Antonio Sanz ha sido eficiente y solidario la gestión del Ayuntamiento en este mandato, en los dos años marcados por la crisis sanitaria del coronavirus.

Que también ha desencadenado una crisis económica y social, que con las ayudas se han tratado de paliar. Destacando tanto la acción social como los proyectos llevados a cabo, pese a todo, como la dotación de más equipamiento a la Policía Local. Y aquí saltó el desencuentro visto con el otro cristal, el del PP, que su portavoz en el Ayuntamiento, Francisco Carmona dice que sí, pero que ellos se sienten preocupados por la falta de plantilla en esa Policía Local. Porque La manifestación de los miembros de este Cuerpo de Seguridad deja sensación de inseguridad en la ciudad», Existen casos de vandalismo que se producen en los parques, plazas y toldos de los baristas, últimamente y la falta de plantilla, junto a que son los únicos que no han cobrado los atrasos de dos años está creando un malestar.

A los ciudadanos lo que nos preocupa es que esta falta de plantilla y el malestar existente acabe en unas Navidades como hace algunos años en el que nos vimos un tanto desprotegidos con unas posturas nada deseables. Lo de las nuevas instalaciones era altamente necesarias, como los son la de la Policía Nacional, que a ver si ahora con los nuevos presupuestos del señor Sánchez aprobados, vemos por lo menos los cimientos; sin embargo no es suficiente, el espacio hay que dotarlo de personal y hacer posible, que ese personal patrulle a pie por la ciudad.

El otro tema que se ve con distinto color, pero que el ciudadano de a pie no ve por ningún lado, es lo del centro logístico, que volvió a tratarse en pleno, según los populares, con ganas de polemizar por parte del alcalde y del PSOE, pues mientras los socialista, moción en mano instan a la Junta a agilizar su puesta en marcha, el PP afirma que la crisis económica de 2008 enterró la expectativas levantadas con la venida de empresas y la creación de 1, 5 millón de metros cuadrados de suelo industrial y pide celeridad al Ayuntamiento para cambiar el PGOU, que desde que está el PSOE en el Ayuntamiento no lo ha hecho y es necesario para que la Junta ponga en marcha el Plan Funcional, Que sí dice el PP, que la Junta tiene incluida a Andújar en el nudo logístico a falta del requisito municipal; y el PSOE que la Junta no quiere que sea con un alcalde socialista. Pues ahora que no hay presupuestos autonómicos para 2022, por lo que llaman pinza PSOE-Vox, a saber cómo van a ir los trámites. Como se ve con distinto color la demolición o no de las viviendas ubicadas junto a la subestación de Endesa, con la situación actual; o no digamos ya la nueva concesión de los aparcamientos, ampliando la zona azul al aparcamiento de Colón. Hablan de apoyo al comercio, pero sus acciones no le avalan, se van dando pasos a salto de matas y sin mucha coherencia y sobre todo sin contar, dice el sector, con la opinión de los comerciantes.

Ni para el rechazo a la violencia de género dieron muestras de unidad- El gobierno municipal por un lado y la oposición mayoritaria, o sea el PP, apoyo, como no podía ser menos, a la lectura de un manifiesto a las puertas del Hospital Alto Guadalquivir, con la presencia de la viceconsejera de Salud. Era un manifiesto del Hospital que compromete a los sanitarios a luchar contra esa lacra. El consistorio ha optado por la concienciación a través de campañas.

