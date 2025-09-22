Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Asistentes a la charla-coloquio. CEDIDA

Un coloquio revela efectos del cambio climático en la ciudad

MEDIO AMBIENTE ·

El geólogo José Manuel Marín muestra en un acto organizado por IU de los perjuicios de las placas solares y la planta de biogás

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ

ANDÚJAR

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:02

Izquierda Unida celebró en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura una charla-coloquio, que versó sobre la incidencia del cambio climático en el municipio andujareño. La actividad estuvo moderada por el geólogo y profesor, José Manuel Marín.

El también miembro de la Sociedad Geológica de España, lamentó que el cambio climático se está negando por diversos sectores de la población, «pero además con un cierto interés político». Este experto mostró como se han producido varios cambios climáticos a lo largo de la historia, «unos de tipo natural y otros provocados por la actividad humana por el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera». Deteniéndose en Andújar, habló de una de las causas que está provocando este calentamiento global en Andújar con lo creación de las placas solares, «que son buenas, pero aquí en Andújar se van a levantar en un lugar inapropiado, por el perjuicio económico que van a causar». Marín señala que a la empresa le comporta un menor esfuerzo económico por incrustarse muy cerca de dos subestaciones eléctricas.

Planta de biogás

Este geólogo también se pronunció sobre la instalación de una planta de biogás en el municipio. «Bienvenida sea, pero no en cualquier parte, porque como necesitan una gran cantidad de agua va a ser perjudicial para los olivares del entorno, ya que los acuíferos de la zona ya están sobre explotados por los riegos, y el agua se va a terminar», pronostica Marín.

